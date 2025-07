ETV Bharat / bharat

പ്രണയിനികള്‍ക്കിത് നല്ല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം - HOROSCOPE PREDICTIONS TODAY

Published : July 25, 2025 at 7:25 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 25-07-2025 വെള്ളി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കര്‍ക്കടകം

തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ

നക്ഷത്രം: പൂയ്യം

അമൃതകാലം: 07:46 AM മുതല്‍ 09:21 AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:35 AM മുതല്‍ 9:23 AM വരെ & 02:59 PM മുതല്‍ to 03:47 PM വരെ

രാഹുകാലം: 10:55 AM മുതല്‍ 12:30 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:11 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:49 PM

ചിങ്ങം: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സംവേദനക്ഷമതയും ആവേശവും നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠാകുലരും അസ്വസ്ഥരുമാക്കിയേക്കാം. സമ്മർദ്ദവും സംഘർഷവും നിങ്ങളെ രോഗിയാക്കും. ഇന്ന് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വേണം.