ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, സന്തോഷം ഇവയെല്ലാം ഇന്ന് വന്നുചേരും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം - HOROSCOPE PREDICTIONS TODAY

Published : April 8, 2025 at 7:14 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 08-04-2025 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: ശുക്ല ഏകാദശി

നക്ഷത്രം: ആയില്യം

അമൃതകാലം: 12:26 PM മുതല്‍ 01:58 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 08:41 AM മുതല്‍ 09:29 AM വരെ & 11:53 AM മുതല്‍ 12:41 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:30 PM മുതല്‍ 05:02 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:17 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:35 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം നല്ല നിലയിലായിരിക്കും. തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആയിരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യത. വിദ്യാർഥികൾക്കും ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും.