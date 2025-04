ETV Bharat / bharat

ഈ രാശിക്കാരെ സമ്പത്ത് തേടിയെത്തും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം - HOROSCOPE PREDICTIONS TODAY

Published : Apr 1, 2025, 7:04 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 01-04-2025 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

മാസം: മീനം

തിഥി: ശുക്ല തൃദീയ

നക്ഷത്രം: ഭരണി

അമൃതകാലം: 12:28 PM മുതല്‍ 02:00 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 08:45 AM മുതല്‍ 09:33 AM വരെ & 11:57 AM മുതല്‍ 12:45 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:31 PM മുതല്‍ 07:03 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:21 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:35 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമാകാൻ സാധ്യതയില്ല. മാനസികമായും ശാരീരികമായും സമ്മർദം അനുഭവപ്പെടാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യത. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. ദിവസത്തിന്‍റെ രണ്ടാം പകുതിയില്‍ നിങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യനിലയിലും പുരോഗതി കാണപ്പെടും.