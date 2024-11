ETV Bharat / bharat

നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്‌തിയും അംഗീകാരവും; ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 12-11-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: തുലാം

തിഥി: ശുക്ല ഏകാദശി

നക്ഷത്രം: പൂരുരുട്ടാതി

അമൃതകാലം: 12:08 PM മുതല്‍ 01:35 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 08:42 AM മുതല്‍ 9:30 AM വരെ & 11:54 AM മുതല്‍ 12:42 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:03 PM മുതല്‍ 04:30 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:18 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 05:58 PM

ചിങ്ങം: മതപരവും അതുപോലെ തന്നെ മംഗളകരവുമായ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കും. പുണ്യതീർഥാടന സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്. ജോലിയിൽ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിങ്ങളിന്ന് മാനസികമായി അസ്വസ്ഥരായേക്കാം. അതിന്‍റെ പ്രധാന കാരണം നിങ്ങളുടെ മക്കള്‍ ആയിരിക്കാനും സാധ്യത കാണുന്നു.