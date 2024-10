ETV Bharat / bharat

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (ഒക്‌ടോബർ 29 ചൊവ്വ 2024)

തീയതി: 29-10-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: തുലാം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദ്വാദശി

നക്ഷത്രം: ഉത്രം

അമൃതകാലം: 12:07 PM മുതല്‍ 01:36 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 08:38 AM മുതല്‍ 09:26 AM വരെ & 11:50 AM മുതല്‍ 12:38 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:04 PM മുതല്‍ 04:32 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:01 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് വളരെ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കലാകായികരംഗത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ശോഭിക്കും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യത. അവരുമായി ഒരു ചെറിയ യാത്ര പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തൊഴിൽ സ്ഥലത്ത് സമാധാനപരമായ ഒരന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യത.