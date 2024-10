ETV Bharat / bharat

ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കും, ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടവും; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനം!

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 22-10-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: തുലാം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ഷഷ്‌ടി

നക്ഷത്രം: മകീര്യം

അമൃതകാലം: 12:08 PM മുതല്‍ to 01:37 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 8:37 AM മുതല്‍ 9:25 AM വരെ & 11:49 AM മുതല്‍ 12:37 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:06 PM മുതല്‍ 04:34 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:03 PM

ചിങ്ങം: ചിങ്ങരാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഇന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി താത്പര്യപ്പെടും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമൊത്ത് ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര പോകുന്നതായിരിക്കും. സമയം വെറുതെ പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിസിനസിലും സാമ്പത്തികനിലയിലും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും.