നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (ഓഗസ്‌റ്റ് 27 ചൊവ്വ 2024) - Horoscope Predictions Today

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 27-08-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ നവമി

നക്ഷത്രം: രോഹിണി

അമൃതകാലം: 12:25 PM മുതല്‍ 01:58 PM വരെ

വർജ്യം: 06:15 PM മുതല്‍ 07:50 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 08:38 AM മുതല്‍ 09:26 AM വരെയും 11:50 AM മുതല്‍ 12:38 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:30 PM മുതല്‍ 05:03 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:36 PM

ചിങ്ങം: നിങ്ങളിന്ന് പരിവർത്തനപ്പെടുത്താത്തതായി ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും, സഹപ്രവർത്തകരെ അവരുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വരാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി തുറന്ന് ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളുടെ അനുഗ്രഹം ഇന്ന് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും.