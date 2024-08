ETV Bharat / bharat

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (ഓഗസ്‌റ്റ് 20 ചൊവ്വ 2024) - Horoscope Predictions Today

Published : Aug 20, 2024, 7:13 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 20-08-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ പ്രഥമ

നക്ഷത്രം: അവിട്ടം

അമൃതകാലം: 12:27 PM മുതല്‍ 02:00 PM വരെ

വർജ്യം: 06:15 PM മുതല്‍ 07:50 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 08:38 AM മുതല്‍ 09:26 AM വരെ & 11:50 AM മുതല്‍ 12:38 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:33 PM മുതല്‍ 05:06 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:40 PM

ചിങ്ങം: ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യത കാണുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസം ദാമ്പത്യജീവിതം ഒട്ടും സുഖകരമായിരിക്കില്ല. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സങ്കീര്‍ണമാകുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതാവുകയും ചെയ്യും. ചീത്തപ്പേര് ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുളള പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഇടപെടാതിരിക്കുക. ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായി ഇടപെടുമ്പോള്‍ അതീവ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുക.