നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (ജൂലൈ 02 ചൊവ്വ 2024) - Horoscope Prediction Today

തീയതി: 02-07-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: മിഥുനം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ഏകാദശി

നക്ഷത്രം: കാര്‍ത്തിക

അമൃതകാലം: 12:28 PM മുതല്‍ 02:03 PM വരെ

വർജ്യം: 06:15 PM മുതല്‍ 07:50 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 8:30 AM മുതല്‍ 9:18 AM വരെ & 11:42 AM മുതല്‍ 12:30 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:39 PM മുതല്‍ 05:14 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:06 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:50 PM