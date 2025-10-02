പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാന് നല്ല ദിവസം; ഇന്നത്തെ ജ്യോതിഷ ഫലം അറിയാം
നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് വിശദമായി അറിയാം...
Published : October 2, 2025 at 7:59 AM IST
തീയതി: 02-10-2025 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: ശുക്ല ദശമി
നക്ഷത്രം: ഉത്രാടം
അമൃതകാലം: 09:13 AM മുതല് 10:43 AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 09:13 AM മുതല് 10:43 AM വരെ
രാഹുകാലം: 10:12 AM മുതല് 11:00 AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:12 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:14 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമാണ്. കോപം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കില് നിങ്ങള് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കലഹത്തിലേര്പ്പെടേണ്ടിവരും. അധ്വാനഭാരം കാരണം ഓഫിസിലും അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യമായിരിക്കും. വളരെയേറെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും ഫലമുണ്ടാകാത്തത് നിരാശയുണ്ടാക്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നവും നിങ്ങളെ നിരാശനാക്കും.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കണം. പഴയ മുറിവുകള് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം എങ്കിലും ദിവസം പൊതുവേ സമാധാനത്തിന്റേതായിരിക്കും. ഉല്ലാസത്തിനായി ഇന്ന് സമയം കണ്ടെത്തണം.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസം ഗുണകരമാകില്ല. അതുകാരണം നിങ്ങള് ഇന്ന് വികാരാധീനനാരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ സ്വരച്ചേര്ച്ചയില്ലായ്മയോ, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളോ ആയിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം. മനസിന്റെ പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാതാക്കാന് ശ്വസന വ്യായാമവും പ്രാര്ഥനയും നല്ലതാണ്. ജലാശയങ്ങളില് നിന്ന് അകന്ന് നില്ക്കുക. തലേദിവസം ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് ഇന്ന് നിർബന്ധമായും ഉറങ്ങുക. ഇന്ന് യാത്ര ഫലവത്താകില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുക. നിയമപരമായ രേഖകളും വസ്തുവും കുടുംബസ്വത്തും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോള് തികഞ്ഞ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിയമപരമായ രേഖകൾ, സ്വത്ത്, കുടുംബ സ്വത്ത് എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
വൃശ്ചികം: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങാന് നല്ല ദിവസമാണ്. ഇന്ന് മുഴുവന് നിങ്ങള് ഉന്മേഷവാനായിരിക്കുമെന്നതിനാല് അത് നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തിലും പ്രതിഫലിക്കും. സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പമിരുന്ന് നിങ്ങള് പ്രധാന കുടുംബകാര്യങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യും. അതിന് ഫലമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യത. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പമുള്ള ചെറിയ യാത്രകള് സംതൃപ്തി പകരും. ജോലിസ്ഥലത്തെ അപ്രതീക്ഷിത വിജയം ആഹ്ളാദത്തിന് കാരണമാകും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങള് സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. ധ്യാനത്തില് മുഴുകുന്നത് ഏറെ സന്തോഷം പകരും. കാര്യങ്ങളില് സമയമെടുത്ത് തീരുമാനമെടുക്കും. മറ്റുള്ളവരില് നിന്നും നിര്ദേശങ്ങള് കൈക്കൊള്ളും.
മകരം: സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതമോ പ്രണയ ബന്ധമോ നിങ്ങള്ക്കിന്ന് അനുഭവിക്കാനാകും. ജോലി സ്ഥലത്ത് ക്ഷോഭിക്കാന് സാധിക്കും. പ്രൊഫഷണലുകള്ക്കും ബിസിസിനസുകാര്ക്കും ഇന്ന് അനുകൂല ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് വിലയിരുത്തല് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് അതിന് നല്ല ഫലമുണ്ടാകും. നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷന് ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഏൽപ്പിച്ച ജോലികള് നിങ്ങള് കൃത്യമായും ചെയ്തു തീര്ക്കും.
കുംഭം: നിങ്ങള് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമാണിന്ന്. കോപം നിയന്ത്രിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. അത് കുടുംബത്തില് സമാധാനാന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. സാമ്പത്തിക ചെലവുകള് അധികരിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മീനം: ഇന്ന് ഒരു വിനോദ സഞ്ചാരകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകാന് സാധ്യത. ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രണയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കും ജീവിതപങ്കാളിയെ തേടുന്നവര്ക്കും ശുഭകരമാണ്.
മേടം: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങള് തുടങ്ങുന്നതിന് നല്ല ദിവസമാണിന്ന്. കുടുംബ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശാന്തമായിരിക്കും. വീട് മോടികൂട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചര്ച്ചകള്. ഓഫിസിലെ ജോലിഭാരം നിങ്ങള്ക്ക് പ്രശ്നമായിത്തീരാമെങ്കിലും, മേലധികാരികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളും അവരുടെ പ്രശംസകളും നിങ്ങള്ക്ക് ഉത്സാഹം പകരും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇടവം: ഒരു പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാന് അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണിന്ന്. ഒരു ദീര്ഘയാത്രക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അകലെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളില് നിന്ന് നല്ല വാര്ത്തകള് വന്നുചേരും. ഒരു വിദേശ യാത്രക്കുള്ള അവസരമുണ്ടാകാനും സാധ്യത. ആരോഗ്യകാര്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം: ഇന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പുലര്ത്തുക. അല്ലെങ്കില് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം നിങ്ങളെ മാനസികമായി തളർത്തും. ധ്യാനവും പ്രാര്ഥനയും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുക. അത് നിങ്ങളുടെ മാനസിക സംഘര്ഷവും വിപരീത മനോഭാവവും നിയന്ത്രിക്കാന് സാഹായിക്കും. വൈദ്യപരിശോധനകളോ മറ്റോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് മാറ്റിവയ്ക്കുക. വ്യായാമ ക്ലാസുകളില് നിന്ന് ഇന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുക.
കര്ക്കടകം: തൊഴില്പരമായും സാമ്പത്തികമായും ഇന്ന് ഒരു ഭാഗ്യദിവസമാണ്. വ്യാപാരത്തിലൂടെ ഇന്ന് ധനം വന്ന് ചേരും. ഇന്ന് നിങ്ങള് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഊര്ജ്വസ്വലനായിരിക്കും. സാമൂഹികമായി ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരം നിങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിപ്പിക്കും.