നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 13 ചൊവ്വ) - HOROSCOPE PREDICTION TODAY

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 13 ചൊവ്വ) - HOROSCOPE PREDICTION TODAY

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 13-08-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കര്‍ക്കടകം

തിഥി: ശുക്ല അഷ്‌ടമി

നക്ഷത്രം: വിശാഖം

അമൃതകാലം: 12:28 PM മുതല്‍ 02:02 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 06:15 PM മുതല്‍ 07:50 PM വരെ

രാഹുകാലം: 08:38 AM മുതല്‍ 09:26 AM & 11:50 AM മുതല്‍ 12:38 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:43 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെക്കും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം തീർക്കുന്നതിനായി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ജോലിയുടെ ശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും.