തീയതി: 19-08-2025 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: കൃഷ്ണ ഏകാദശി
നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര
അമൃതകാലം: 12:27PM മുതല് 02:01PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:38AM മുതല് 9:26 AM വരെയും 11:50 AM മുതല് 12:38PM വരെയും
രാഹുകാലം: 03:34PM മുതല് 05:07PM വരെയും
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:41 PM
ചിങ്ങം: പ്രബലരായ സിംഹരാശിക്കാര്ക്ക് ഭാഗ്യദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കള് - പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകള് - സഹായിക്കാന് സന്തോഷ'മുള്ളവരായിരിക്കും. അവരുമൊത്ത് അല്ലെങ്കില് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമൊത്ത് ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര ഒരു നീണ്ട ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കില് ഒരാഴ്ചയിലെ തിരക്കുകളില് നിന്ന് മോചനം നല്കും. അതുകൊണ്ട് ധനശക്തി ആസ്വദിക്കുക. വിലപിടിച്ച സമയം പാഴാക്കാതിരിക്കുക. ബിസിനസിലും സാമ്പത്തികനിലയിലും നേട്ടമുണ്ടാകും. ഇതിലധികം എന്താണ് വേണ്ടത്? അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക!!
കന്നി: തകര്പ്പന് ദിവസമാണ്! ജോലിയായാലും ബിസിനസ് ആയാലും കന്നിരാശിക്കാര്ക്ക് വിജയത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. പുതിയ കാര്യങ്ങള് തുടങ്ങാന് പറ്റിയ ദിവസം. പ്രൊഫഷണലുകള്ക്ക് വരുമാനവര്ദ്ധനവോ പ്രൊമോഷനോ കൈവരാം. പിതാവില് നിന്ന് ചില നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകാന് സാധ്യത. കുടുംബത്തിലെ ഐക്യം ദിവസം സമാധാന പൂർണ്ണമായി പര്യവസാനിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കും.
തുലാം: വളരെക്കാലമായി നീണ്ടുനിന്ന നിയമപ്രതിസന്ധികൾ അവസാനിച്ചേക്കാം. കോടതിക്ക് അകത്തോ പുറത്തോ അത് തീർപ്പായേക്കാം. ജോലിഭാരം സാധാരണമായി തുടരും. വിഷമഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്യാൻ ചില മികച്ച പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
വൃശ്ചികം: പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് നല്ലരീതിയിലും ശാന്തമായും തുടങ്ങുക. ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാനാലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കില് നക്ഷത്രങ്ങള് അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാല് അത് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുക. വളരെ കൂടുതല് പണം ചെലവാക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ക്ഷണിച്ച് വരുത്താം. അതുകൊണ്ട് മുതല് മുടക്കിലും മറ്റ് ചെലവുകളിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. വൃശ്ചിക രാശിക്കാര്ക്ക് ഇതൊരു ശരാശരി ദിവസമാണ്. സര്ക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കില് അത് ദുരീകരിക്കുക.
ധനു: വളരെ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. അഭിപ്രായങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അകന്നുനിൽക്കുക. ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ വാഗ്വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം.
മകരം: ഏറ്റെടുത്ത കച്ചവട വിപുലീകരണം അങ്ങേയറ്റം ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയപ്പെടും. ആസൂത്രണം ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഇന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അനുകൂലമാകും. ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ കച്ചവടം തുടരും. പങ്കാളികളും സഹപ്രവർത്തകരും ഊഷ്മളതയോടെ പ്രതീകരിക്കുന്നവരാകും.
കുംഭം: നക്ഷത്രങ്ങള് അനുകൂലമല്ല. പുതിയ പദ്ധതികള് ആരംഭിക്കുന്നതും യാത്രകളും ഒഴിവാക്കുക. വളരെ ഉല്ക്കണ്ഠാകുലരായിരിക്കും. സ്ത്രീകള് അവരുടെ കര്ക്കശസ്വഭാവം മാറ്റിവച്ച് എല്ലായ്പോഴും ശാന്തരായിരിക്കണം. പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കണം. ക്രിയാത്മകമായ കഴിവുകള് കൂടുതല് പ്രചോദിതമാകുമെന്നതിനാല് കലാപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മുഴുകാവുന്നതാണ്. ഐ ക്യൂ [intelligence quotient ബുദ്ധിമാനം] നില വളരെ ഉയര്ന്നതായിരിക്കുമെന്നതിനാല് ബൗദ്ധിക ചര്ച്ചകളിലും പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ചെലവുകള് പെട്ടെന്ന് വര്ദ്ധിക്കാനും സാധ്യത.
മീനം: കഠിനയാതനകളുടെ ദിവസമായിരിക്കും. ഓരോ മേഖലയിലും നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ലെന്ന് തോന്നും. അതിന്റെ ഫലമായി മനോവീര്യം നഷ്ടപ്പെടും. ആരോഗ്യത്തിനും സമ്പത്തിനും ദോഷം സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ദിവസം മുഴുവന് കഴിയുന്നത്ര ശാന്തത കൈക്കൊള്ളുക. സ്ത്രീകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോള് സംസാരം കര്ശനമായി നിയന്ത്രിക്കണം. അവരോട് പരിഹാസത്തോടെയോ പരുഷമായോ സംസാരിക്കുന്നത് കുഴപ്പത്തില് ചാടിക്കും. സര്ക്കാര് സര്വീസിലുള്ളവര്ക്ക് ഒട്ടേറെ വിഷമതകളേയും പ്രശ്നങ്ങളേയും നേരിടേണ്ടിവരും. വസ്തുവിനേയോ വാഹനങ്ങളേയോ സംബന്ധിച്ച ഇടപാടുകളില് വളരെ അധികം ജാഗ്രത പാലിക്കണം.
മേടം: സുന്ദരമായ കാര്യങ്ങളോടായിരിക്കും താല്പര്യം. ചുറ്റുമുള്ള സുന്ദരമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കും. എന്നിരുന്നാലും, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. തുറന്ന മനസ്സോടെ ലഭ്യമായവയിൽ നിന്ന് നന്നായി ആലോചിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ഇടവം:നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുക. മറ്റെന്തിനേക്കാളും വിശ്രമിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുക. ഭക്ഷണത്തിനോ വിനോദത്തിനോ ആയി ബന്ധുക്കളേയോ സുഹൃത്തുക്കളേയോ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഒരു ഒത്തുചേരലിന് ഇന്ന് സാധ്യതയുണ്ട്. സ്വാദിഷ്ടമായതോ തീക്ഷ്ണമായതോ ആയ എന്തോ ഒന്നിനുവേണ്ടി കഠിനമായി ആഗ്രഹിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങളെ വേണ്ടുംവിധം പരിപാലിക്കുക!
മിഥുനം: എല്ലാകാര്യങ്ങളും ശോഭയുള്ളതും മനോഹരവുമായിരിക്കും. രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങള് ആസ്വദിക്കുന്നതിനും ആഡംബര വസ്തുക്കളും ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും വാങ്ങാനും സമയം കണ്ടെത്തും. എന്നാല് ബജറ്റിലുള്ളതിനേക്കാള് പണം ചെലവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കും എന്നതിനാല് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും ഉല്ലാസഭരിതമായ മനോഭാവവും ചേരുമ്പോൾ ഈ ദിവസം ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യമാകും. അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനങ്ങളും സംഭവങ്ങളും സയാഹ്നത്തെ സന്തോഷഭരിതമാക്കും.
കര്ക്കടകം: കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ശ്രമങ്ങൾ പാഴായിപ്പോകാം. കുട്ടികളും നിരാശപ്പെടുത്തിയേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അയൽക്കാരെ കരുതിയിരിക്കുകയും സാഹചര്യങ്ങളെ സമാധാനപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.