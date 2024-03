പഞ്ചാബ് : ഗുജ്‌റാൻ ഗ്രാമത്തിൽ വിഷമദ്യ ദുരന്തം. നാലുപേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ധനമന്ത്രി ഹർപാൽ ചീമയുടെ നിയമസഭ മണ്ഡലമായ ദിർബയിലാണ് വിഷമദ്യ ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. ഗ്രമാത്തിലെ ഭോല സിങ് (50), നിർമൽ സിങ് (42), പ്രീത് സിങ് (42), ജഗ്‌ജിത് സിങ് (30) എന്നിവരാണ് വിഷം കലർത്തിയ മദ്യം കഴിച്ച് മരിച്ചത്.

ദിർബ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഗ്രമമാണ് ഗുജ്‌റാൻ. വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു. ദിർബ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി (Hooch Tragedy in Dirba, Poisonous Liquor Spreads Hooch In Houses, Four People Die).

സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദലിത് കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരാണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.