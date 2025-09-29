ETV Bharat / bharat

ആണ്‍സുഹൃത്തുമായി രാത്രി ചാറ്റിങ്, 17കാരിയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു; പിതാവും 15 വയസുള്ള സഹോദരനും അറസ്റ്റില്‍

കുടുംബത്തിന്‍റെ പേര് കളങ്കപ്പെടുത്തി, മകളെ വെടിവച്ച് കൊന്നെന്ന് പിതാവ് പൊലീസിനോട്.

Representative Image (ETV Bharat)
By PTI

Published : September 29, 2025 at 10:35 AM IST

മുസാഫർനഗർ (ഉത്തർപ്രദേശ്) : കുടുംബം എതിർത്തിട്ടും പ്രണയ ബന്ധം തുടർന്ന പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ വെടിവച്ച് കൊന്ന് പിതാവും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സഹോദരനും. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷാംലി ജില്ലയില്‍ ആണ് അതിദാരുണ സംഭവം. 17കാരിയായ മുസ്‌കാൻ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പിതാവിനും സഹോദരനും എതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കാന്ധ്ല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള അംബേഹ്ത ഗ്രാമത്തിലാണ് മുസ്‌കാനും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. ഗ്രാമത്തില്‍ തന്നെയുള്ള ഒരു ആണ്‍കുട്ടിയുമായി മുസ്‌കാൻ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു എന്ന് സമീപവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. ഇതറിഞ്ഞ പിതാവ് ജുല്‍ഫാം മുസ്‌കാനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ മുസ്‌കാൻ ബന്ധം തുടരുകയായിരുന്നു.

ഇതിനിടെ ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബർ 28) മുസ്‌കാൻ ആണ്‍ സുഹൃത്തുമായി ഫോണില്‍ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിതാവ് കാണാനിടയായി. ഇന്ന് രാവിലെ മുസ്‌കാനെ പിതാവും 15 വയസുകാരനായ സഹോദരനും ചേർന്ന് വീടിന്‍റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയും അവിടെവച്ച് പിസ്റ്റള്‍ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവച്ച് കൊല്ലുകയും ആയിരുന്നു.

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ജുൽഫാമിനും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകനും എതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് എസ്‌പി പറഞ്ഞു. മകള്‍ കുടുംബത്തിന്‍റെ പേര് കളങ്കപ്പെടുത്തിയെന്നും അതിനാല്‍ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും ജുല്‍ഫാം പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുസ്‌കാനെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച പിസ്റ്റളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് അയച്ചതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

തുടർക്കഥയാകുന്ന ദുരഭിമാന കൊലകള്‍

സെപ്‌റ്റംബർ 26നാണ് യുപിയില്‍ മറ്റൊരു ദുരഭിമാന കൊല നടന്നത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അസംഗഢിലെ ദേവ്ഗാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ലാൽഗഞ്ച് ബൈപാസ് റോഡിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ വച്ചാണ് അക്ഷര സിങ് എന്ന പെണ്‍കുട്ടിക്കും ആണ്‍സുഹൃത്തിനും നേരെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് നീരജ് വെടിയുതിർത്തത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും അക്ഷര മരണപ്പെട്ടു.

'സംഭവം നടന്ന അന്ന് ഉച്ചയോടെ ആദിത്യ സിങ്ങും പെണ്‍സുഹൃത്ത് അക്ഷര സിങ്ങും റെസ്‌റ്റോറൻ്റിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഇതിനിടയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് നീരജ് സിങ്ങും ഭാര്യയും റെസ്‌റ്റോറൻ്റിലെത്തി. കാമുകനൊപ്പം എന്തിന് ഇവിടെ വന്നെന്ന തരത്തില്‍ നീരജ് തൻ്റെ മകള്‍ അക്ഷരയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു. തുടര്‍ന്ന് വാക്കുതര്‍ക്കം ഉണ്ടായി. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ആദിത്യയേയും അക്ഷരയേയും തൻ്റെ റിവോള്‍വര്‍ എടുത്ത് നീരജ് വെടി വച്ചത്. സംഭവത്തിനുശേഷം, നീരജ് സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു' -എസ്‌പി മധുബൻ കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു.

