ആഢംബര വിവാഹം നടത്താമെന്ന വ്യാജേന വിളിച്ചു വരുത്തി; പ്രണയിച്ച് ഒളിച്ചോടിയ സഹോദരിയേയും യുവാവിനേയും കൊലപ്പെടുത്തി

വീണ്ടും ദുരഭിമാനകൊല, സഹോദരങ്ങള്‍ അറസ്റ്റില്‍

By PTI

Published : October 8, 2025 at 7:56 PM IST

സോൻഭദ്ര (യുപി): ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ സോന്‍ഭദ്രയില്‍ ദമ്പതികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ ദുരഭിമാനകൊലയെന്ന സംശയത്തില്‍ രണ്ട് സഹോദരങ്ങള്‍ അറസ്റ്റില്‍. ബീഹാര്‍ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കുടുംബത്തിന്‍റെ ഇഷ്‌ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി വിവാഹം കഴിച്ചതിന്‍റെ പേരിലാണ് കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പട്‌നയിലെ മോത്തിപൂർ സ്വദേശികളായ മുന്നി ഗുപ്‌ത (23), ദുഖാൻ സാഹു (25) എന്നിവര്‍ ഒളിച്ചോടി ഗുജറാത്തിൽ വച്ച് വിവാഹിതരായതിന് ശേഷം അവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അഭിഷേക് വർമ്മ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ മുന്നയുടെ കുടുംബം ഇരുവരുടെയും വിവാഹത്തില്‍ അതൃപ്‌തരായിരുന്നു. ആഢംബര വിവാഹ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന വ്യാജേന ദമ്പതികളെ നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം സോന്‍ഭദ്ര ജില്ലയിലെ ഹതിനാലയ്ക്ക് സമീപം ദമ്പതികളെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം.

സെപ്റ്റംബർ 24 ന് ഹാതിനാല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിക്കുള്ളിലെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നാണ് മുന്നിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. ബീഹാർ പോലീസിന്‍റെ അന്വേഷണത്തില്‍ അവരുടെ കുടുംബം ഇതില്‍ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ടെന്ന നിര്‍ണായക ചില സൂചനകള്‍ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബുധനാഴ്‌ച ഹാതിനാല ട്രൈ സെക്ഷന് സമീപത്ത് നിന്ന് പ്രതികളായ മുന്ന കുമാര്‍ (22), രാഹുല്‍ കുമാര്‍(28) എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ സഹോദരിയേയും ഭര്‍ത്താവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതായി ഇരുവരും സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടര്‍ന്ന് ദുധി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്ല്‍ പരിധിയിലുള്ള രാജ്ഖറിനടുത്തുള്ള ഒരു വനപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ദുഖാന്‍റെ മൃതദേഹവും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പിക്കപ്പ് വാഹനം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അടുത്തിടെയാണ് പ്രണയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് അച്ഛൻ മകളെ കനാലിൽ തള്ളിയിട്ട് കൊന്നു സംഭവം നാടിനെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചാബിലെ ഫിറോസ്‌പൂരിയിരുന്നു സംഭവം. ഫിറോസ്‌പൂർ നിവാസിയായ സുർജിത് സിങാണ് ഈ ക്രൂര കൃത്യം ചെയ്‌തത്. കൊലപാതകം നടത്തിയ വീഡിയോയും പ്രതി എടുത്തിരുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പൊലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. പ്രണയബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടില്‍ വഴക്ക് പതിവായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് മകളുടെ ഇരു കൈകളും കെട്ടിയിട്ട് കനാലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. മകള്‍ മരിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

Also Read:പ്രണയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയം; മകളെ കൈകള്‍ കെട്ടി കനാലിലെറിഞ്ഞ് കൊന്ന് പിതാവ്

