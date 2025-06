ETV Bharat / bharat

ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ബോംബു ഭീഷണി; വ്യാജമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം - BOMB THREAT AT DELHI AIR PORT

വ്യാഴാഴ്‌ച പുലർച്ചെയാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ മൂന്നിന് സമീപം ബോംബ് ഭീഷണി ഉയർന്നത്. ടെർമിനൽ മൂന്നിലെ ഒരു വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ 4.42 ന് ഒരു ക്രൂ അംഗം ബോംബ് ഭീഷണിയുള്ള ഒരു പേപ്പർ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഭീഷണിയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഡൽഹി ഫയർ സർവീസ് അറിയിച്ചു.

