ജഗദീപ് ധൻഖർ രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെ സെപ്റ്റംബർ 9 ന് രാജ്യം വീണ്ടുമൊരു ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സാക്ഷിയാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥിയായ സിപി രാധാകൃഷ്ണനും ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാര്ഥിയായ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി സുദര്ശൻ റെഡ്ഡിയും തമ്മിലാണ് ഇത്തവണ പോരാട്ടം. ഇലക്ടറൽ കോളേജിലെ അംഗങ്ങളുടെ വോട്ട് എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോള് സെപ്റ്റംബര് 9ന് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ അറിയാനാകും.
ഭരണഘടനയുടെ ആര്ട്ടിക്കിൾ 67 പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ്. എന്നാല് കാലാവധി പൂര്ത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ ആരോഗ്യകാരണങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊടുന്നനെയായിരുന്നു ജഗദീപിൻ്റെ രാജി. ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജിവച്ചാല് ഭരണഘടന പ്രകാരം അടുത്ത ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ ഉടൻ നിയമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാഷ്ട്രപതിക്കുശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന പദവി കൂടിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി. പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഉപരിസഭയായ രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിയമനിർമാണാധികാരവും ഉപരാഷ്ട്രപതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഒഴിവുവരുന്ന പക്ഷം താല്ക്കാലികമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും ഭരണഘടന പ്രകാരം ഉപരാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ 66-ാം അനുച്ഛേദം പ്രകാരം പാര്ലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലെയും അംഗങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഇലക്ടറല് കോളേജാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെയായിരിക്കും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക.
ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ചരിത്രമിങ്ങനെ
രാജ്യത്ത് 1957 മുതല് 2022 വരെ 16 തവണ ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതില് നാല് തവണ (1952, 1957, 1979, 1987) എതിരില്ലാതെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. 1952 ലും 1957 ലും സർവേപ്പിള്ളി രാധാകൃഷ്ണനായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി. തത്ത്വചിന്തകനും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.
1962 മുതൽ 1967 വരെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 1957 മുതല് 1997 വരെ കോണ്ഗ്രസ് പിന്തുണയുള്ള ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാര്ഥികളായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗവും വിജയിച്ചത്. 2002ല് ആദ്യമായി എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി ഭൈറോൺ സിംഗ് ശെഖാവത്ത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി. പിന്നീട് 2017ലും 2022ലും എൻഡിഎയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാര്ഥികള് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ചിരുന്നു.
ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങള് വിശദമായി
ഏറ്റവും അധികം ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ച ഉപരാഷ്ട്രപതി ആര്?
ചരിത്രത്തില് തന്നെ ഏറ്റവുമധികം ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ച സ്ഥാനാര്ഥിയാണ് കെ ആര് നാരായാണൻ. 1992 ഓഗസ്റ്റ് 19 ന് നടന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കോണ്ഗ്രസ് പിന്തുണയുള്ള സ്ഥാനാര്ഥിയായിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ഥിയായ കാക്ക ജോഗീന്ദർ സിങ്ങിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് നാരായാണൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായത്. സാധുവായ 701 വോട്ടുകളിൽ നാരായണന് 700 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു, അതേസമയം സിങ്ങിന് ഒരു വോട്ട് മാത്രമേ നേടിയുള്ളൂ.
പഴയ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഉഴവൂർ വില്ലേജിലെ പെരുംതാനം എന്ന സ്ഥലത്താണ് നാരായണൻ ജനിച്ച നാരായണൻ, ഇന്ത്യയുടെ പത്താമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു. നതന്ത്രജ്ഞൻ, രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നീ നിലകളിലും വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ച നാരായണൻ, പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽനിന്നും ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരനായ ആദ്യത്തെയാളാണ്. 1997 ജൂലൈ 17 നാണ് കെ.ആർ. നാരായണനെ ഇന്ത്യയുടെ പത്താമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടിൻ്റെ 95% നേടിയാണ് നാരായണൻ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത്. ആകെയുള്ള എതിരാളി, മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ കൂടിയായിരുന്ന ടി.എൻ. ശേഷൻ ആയിരുന്നു. ശിവസേന മാത്രമാണ് ശേഷനെ പിന്തുണച്ചത്.
ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷത്തില് വിജയിച്ച ഉപരാഷ്ട്രപതി ആര്?
2002 ലെ ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൈറോൺ സിങ് ഷെഖാവത്ത് സുശീൽ കുമാർ ഷിൻഡെയെ പരാജയപ്പെടുത്തി, ആകെയുള്ള സാധുവായ 759 വോട്ടുകളില് എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥി ഷെഖാവത്തിന് 454 വോട്ടുകളും കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ഥി ഷിൻഡെയ്ക്ക് 305 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു. ഷെഖാവത്തിന് ഏകദേശം 60% വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചു, ഇത് ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷമാണ്. എൻഡിഎ പിന്തുണയില് വിജയിച്ച ആദ്യ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാര്ഥി കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.
മൂന്ന് സ്ഥാനാര്ഥികള് കളത്തിലറങ്ങിയ മത്സരം
2007 ഓഗസ്റ്റ് 10 ന് നടന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 3 സ്ഥാനാര്ഥികള് രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള മുഹമ്മദ് ഹമീദ് അൻസാരി, എൻഡിഎയുടെ നജ്മ ഹെപ്തുള്ള, മൂന്നാം മുന്നണിയായ സമാജ്വാദി പാര്ട്ടിയുടെ റഷീദ് മസൂദ് എന്നിവര് തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം. ആകെ സാധുവായ 762 വോട്ടുകളില് 455 വോട്ടുകള് നേടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഹമ്മദ് ഹമീദ് അൻസാരി ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി. എൻഡിഎയുടെ നജ്മ ഹെപ്തുള്ള 22 വോട്ടുകളും എസ്പിയുടെ റഷീദ് മസൂദ് 75 വോട്ടുകളും നേടി.
ആരാകും ഇത്തവണത്തെ വിജയി, കണക്കുകള് ഇങ്ങനെ
എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്ഥിയായി സിപി രാധാകൃഷ്ണനും ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാര്ഥിയായി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുദര്ശൻ റെഡ്ഡിയും അങ്കത്തിനെത്തുന്നതോടെ ആരാകും ഇത്തവണത്തെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കണക്കുകള് പ്രകാരം ഇലക്ടറൽ കോളജിൽ ഭരണകക്ഷിയായ എൻഡിഎയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. ലോക്സഭയിൽ ഒരു ഒഴിവ് ഉൾപ്പെടെ 542 അംഗങ്ങളും രാജ്യസഭയിൽ അഞ്ച് ഒഴിവ് ഉൾപ്പെടെ 240 അംഗങ്ങളുമാണ് നിലവിലുളളത്. ലോക്സഭയിൽ 293 അംഗങ്ങളും രാജ്യസഭയിൽ 134 അംഗങ്ങളുമുള്ള ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎയ്ക്ക് 782 അംഗ ഇലക്ടറൽ കോളജിൽ 427 എംപിമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ട്.
വിജയിക്കാൻ 392 വോട്ടുകള് മാത്രം മതി. അംഗബലത്തില് എന്ഡിഎ മുന്നിലായതിനാല് ബിജെപിക്ക് തങ്ങളുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാര്ഥിയെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാന് എളുപ്പമാണ്. അതേസമയം ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പാര്ട്ടി വിപ്പ് ബാധകമാകില്ല. കൂറുമാറ്റ നിരോധനനിയമം ഇതിൻ്റെ പരിധിയില് വരാത്തതിനാല് അംഗങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മുള്ളയാള്ക്ക് വോട്ടുചെയ്യാം.