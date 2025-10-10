ETV Bharat / bharat

കാലാപാനി പോലൊരു ജയില്‍ ഇവിടെയും, കൊളോണിയല്‍ ക്രൂരതയുടെ മൂകസാക്ഷി; തൂക്കിലേറ്റിയത് 500 തടവുകാരെ

500 ഓളം തടവുകാരെ തൂക്കിലേറ്റി. കലാപാനി ജയിലറകളെ അനുസ്‌മരിപ്പക്കുന്ന നിർമിതി. ഇന്നും സൈന്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഈയിടം.

SECUNDERABAD JAIL OLD PRISON IN SECUNDERABAD BRITISH CONTRIBUTIONS IN INDIA HISTORICAL PLACES IN SECUNDERABAD
british jail in secunderabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാനായി ഇന്ത്യൻ മണ്ണില്‍ പണിതുയർത്തിയ നിർമിതികളും മറ്റും ഏറെയാണ്. ഇന്നും അതിന്‍റെ അവശേഷിപ്പുകൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. അത്തരത്തിൽ സെക്കന്തരാബാദിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് 1870 ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമിച്ച അവരുടെ ക്രൂര കഥകൾ വിളിച്ചോതുന്ന പുരാതനമായ ജയിൽ.

തിരക്കുപിടിച്ച സെക്കന്തരാബാദ് നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ജയിലറകൾ ഇന്നും ഒരോർമ പുതുക്കലാണ്. കൊളോണിയൽ കാലത്തെ സൈനിക നടപടിയില്‍ ഈ ജയിലറകൾ വഹിച്ച പങ്കേറെയാണ്. ഇതിന് പിന്നിൽ തിരുമലഗിരി മിലിട്ടറി റിഫോർമേറ്ററിയുടെ (എംആർടി) മാതൃകകളുണ്ട്.

സൈനികരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക, തടവുകാരെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ നിർമിച്ച ഈ ഭീമൻ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമാണ ഘടന കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോഥിക് വാസ്‌തുവിദ്യാ ശൈലിയിലുള്ളതാണ്. അക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ കണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കോട്ടകൾക്ക് സമാനമായിരുന്നു ഈ നിർമിതി. എന്നാൽ ചരിത്രപരമായ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകളിലെ കാലാപാനി ജയിലിന് സമാനമായ മാതൃകയിലാണ് ഈ ജയിലുകളും നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്.

SECUNDERABAD JAIL OLD PRISON IN SECUNDERABAD BRITISH CONTRIBUTIONS IN INDIA HISTORICAL PLACES IN SECUNDERABAD
ബ്രിട്ടീഷ്‌ ജയിലിലെ സെല്ല് (ETV Bharat)

കൊളോണിയൽ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട ഓർമപ്പെടുത്തൽ

തിരുമലഗിരി റിഫോർമേറ്ററിയിൽ തടവുകാരെ പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി 75 ഒറ്റമുറി സെല്ലുകളാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഏകാന്ത തടവുകാർ അനുഭവിച്ച ക്രൂരതകൾക്കും ചരിത്രത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. അച്ചടക്കം, അടിച്ചമർത്തൽ, ബ്രിട്ടീഷ് ശിക്ഷണ മുറകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരതകൾക്ക് ഈ സെല്ലുകള്‍ മൂക സാക്ഷികളായിരുന്നു.

കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ജയിലറകൾക്കുള്ളിൽ അരങ്ങേറിയത് ക്രൂരമായ പീഡനമായിരുന്നു. തടവുകാരോടുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ്‌ സമീപനം ബ്രിട്ടീഷ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഇരുണ്ട വശത്തെയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഏകദേശം 500 തടവുകാരെ ഇവിടെ തൂക്കിലേറ്റിയതായി ചരിത്ര രേഖകൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഘാതകരെയും ദീർഘകാലം പാർപ്പിച്ചതും ഇതേ ജയിലിൽ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെനിന്നും ഇവരെ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ചരിത്രപരമായ കെട്ടിടം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാരണം സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇവിടേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പായും കൊളോണിയൽ വ്യവസ്ഥകളുടെയും ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന്‍റെയും മൂകസാക്ഷിയായി ഈ കെട്ടിടം ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുപോരുന്നു.

Also Read: പഴശിരാജയുടെ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷൻ, വാതിൽപ്പടിയിൽ കൊത്തിവച്ച ചിത്രകഥകൾ; പഴമയുടെ പാരമ്പര്യം പേറി "നരിക്കോട്ടില്ലം"

For All Latest Updates

TAGGED:

SECUNDERABAD JAILOLD PRISON IN SECUNDERABADBRITISH CONTRIBUTIONS IN INDIAHISTORICAL PLACES IN SECUNDERABADBRITISH HISTORICAL PRISON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.