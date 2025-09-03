ഷിംല: ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഏഴ് പേർ മരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം മണ്ഡിയിലെ സുന്ദർനഗർ ഡിവിഷനിലെ ജംഗം ബാഗിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. അതേസമയം, കുളുവിലുണ്ടായ മറ്റൊരു മണ്ണിടിച്ചിലിൽ രണ്ട് പേരെ കാണാതായതായും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6.30ഓടെയുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരു കുന്നിൻ്റെ വലിയ ഭാഗം ഇടിഞ്ഞുവീണ് രണ്ട് വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ആർമി, എൻഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ്, പൊലീസ്, ഹോം ഗാർഡ് എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. ഭാരതി, കിരൺ, ശാന്തി ദേവി, സുരേന്ദ്ര കൗർ, ഗുർപ്രീത് സിങ്, പ്രകാശ് ശർമ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഏഴ് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി.
കുളുവിലെ ദുരന്തം
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി വൈകി കുളുവിലെ അഖാഡ ബസാറിൽ നടന്ന മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒരു വീട് പൂർണമായും തകരുകയും മറ്റൊന്നിന് ഭാഗികമായി നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് കശ്മീരി യുവാക്കളിൽ ഒരാൾ ജനലിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാണാതായവർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ പൊലീസ്, ദുരന്ത നിവാരണ സേന എന്നിവർ ചേർന്ന് തുടരുകയാണ്. ബുധനാഴ്ചയും മോശം കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനാൽ ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
VIDEO | Mandi, Himachal Pradesh: Incessant rain triggered fatal landslide in Sundernagar’s Jangam Bagh. Rescue and relief operations continue since last night.#himachalrains #HimachalFloods— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/VVIGsY0YDD
ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഓൾഡ് മണാലിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ നദിക്ക് കുറുകെയുണ്ടായിരുന്ന പാലം തകർന്നു. മഴ തുടരുന്നതിനാൽ ജലനിരപ്പ് ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കുളു-മണാലി ദേശീയപാതയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും ഒലിച്ചുപോയി.
ഉത്തർപ്രദേശിലും നാശം
അതിശക്തമായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഹിമാചൽ പ്രദേശിന് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ കാലാവസ്ഥ മോശമായി തുടരുകയാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളടക്കം പല വാഹനങ്ങളും പലയിടത്തും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ബിയാസ് നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുളു എസ്പി ഡോ. കാർത്തികേയൻ ഗോകുൽ ചന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. ജില്ലയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഉപവിഭാഗങ്ങളിലും നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, മണാലിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിയാസ് നദിയിലെ ശക്തമായ ഒഴുക്കാണ് ദേശീയപാതയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയത്. ഓൾഡ് മണാലിയിലെ പാലവും തകർന്നു. നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആളപായമില്ല, എന്നാൽ വസ്തുവകകൾക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മാണ്ഡിയിലെ സുന്ദർനഗറിൽ രണ്ട് വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുകയും അഞ്ച് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തതോടെ മരണസംഖ്യ ഉയർന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 1300ൽ അധികം റോഡുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
VIDEO | Mandi, Himachal Pradesh: Relief and rescue work continued overnight in Jangambagh area of Sundernagar following landslide on Tuesday evening.#Mandi #HimachalPradesh— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/aj06l04LCc
യുപിയിലെ സ്ഥിതി
ഉത്തർപ്രദേശിലെ 20 നഗരങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായി. നോയിഡയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. മഥുരയിലെ യമുനയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കസാഹര്യമാണുള്ളത്. ഇവിടെ 900 കുടുംബങ്ങളെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗ്രയിൽ, യമുനയിലെ വെള്ളം താജ്മഹലിൻ്റെ അതിർത്തി വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Also Read:- താഴ്ന്ന ജാതിയില്പെട്ടയാളെ വിവാഹം കഴിച്ചു; ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മകളുടെ ശവസംസ്കാരം നടത്തി മാതാപിതാക്കള്