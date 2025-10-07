ETV Bharat / bharat

ഹിമാചലിൽ വൻ ദുരന്തം: ഓടുന്ന ബസിന് മുകളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണു, 15 പേർ മരിച്ചു

പൊലീസ്, അഗ്‌നിരക്ഷാ സേന, എൻഡിആർഎഫ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു; മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്‌വിന്ദർ സിങ് സുഖു അനുശോചിച്ചു.

Bilaspur Accident Heavy Rain, Jhandutta Landslide Victims, Rescue Operations Challenging, Marotan Ghumarwin Bus
Representational image. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 10:03 PM IST

3 Min Read
ഷിംല: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ബിലാസ്പൂർ ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയുണ്ടായ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ സ്വകാര്യ ബസിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണും പാറക്കെട്ടുകളും പതിച്ചു. അപകടത്തിൽ 15 പേർ മരിച്ചു. നിരവധി യാത്രക്കാർ ബസിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം.

ദുരന്തം നടന്നത് ഝണ്ഡുത്ത നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഭാലുഘട്ട് പ്രദേശത്താണ്. മരോട്ടൻ എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഘുമാർവിനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അപകടസമയത്ത് ഏകദേശം 30ൽ അധികം യാത്രക്കാർ ബസിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്, എങ്കിലും കൃത്യമായ എണ്ണം വ്യക്തമല്ല.

ബല്ലു പാലത്തിന് സമീപം ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിൽനിന്ന് വലിയ അളവിൽ മണ്ണും പാറക്കെട്ടുകളും ഇടിഞ്ഞുവീണ് ബസിന് മുകളിലേക്ക് പതിച്ചതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ബസ് പൂർണമായും തകർന്നു. ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ രാഹുൽ കുമാർ 15 പേർ മരിച്ചതായും മൂന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ നാലു പേരെ പുറത്തെടുത്തതായും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

പൊലീസ്, അഗ്‌നിരക്ഷാ സേന, ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി, പ്രദേശവാസികൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭ്യമാണ്.

ദുരന്തത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്‌വിന്ദർ സിങ് സുഖു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി നിരന്തരം ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുളുവിലായിരുന്ന ഹിമാചൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മുകേഷ് അഗ്നിഹോത്രി ബിലാസ്പൂരിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിശക്തമായ മഴയും രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ മണിക്കൂറുകളോളം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ റോഡുകൾ പലയിടത്തും തടസം നേരിട്ടത് വെല്ലുവിളിയായി. ബസ് പൂർണമായും മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നത് കാരണം മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ദുഷ്‌കരമായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി എൻഡിആർഎഫ്ൻ്റെ ഒരു സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മൂന്ന് പേരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സ സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ കൂടുതലും തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്തവരും അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളുമായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയാണ് ഈ വൻ ദുരന്തത്തിന് വഴിവച്ചത്. മഴയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഹൈവേകളടക്കം പല റോഡുകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി മണ്ണിടിച്ചിലുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസവും സമാനമായ രീതിയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മണ്ഡി ജില്ലയിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് നിരവധി വീടുകൾ തകരുകയും ആളപായം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ, കുളു, ഷിംല ജില്ലകളിലും മണ്ണിടിച്ചിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും കാരണം കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ഹിമാലയൻ താഴ്‌വര പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അശാസ്ത്രീയമായ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഖനനവും ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നുവെന്ന ആശങ്ക പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. കുന്നിൻചെരുവുകൾ ദുർബലമായത് കാരണം ശക്തമായ മഴയിൽ മണ്ണിന് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകാതെ വരുന്നു. കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അടുത്ത 48 മണിക്കൂർ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത നിവാരണ സേന അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.

നിലവിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് അപകടസ്ഥലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രവേശനം പൊലീസ് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസ് പൂർണമായും പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധന നടത്തിയാൽ മാത്രമേ യാത്രക്കാരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം സംബന്ധിച്ചും അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം സംബന്ധിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ജില്ലാ ഭരണകൂടം തകർന്നുപോയ റോഡുകൾ അടിയന്തരമായി ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

