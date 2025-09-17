ETV Bharat / bharat

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും മരിച്ചുപോയ അമ്മയുടെയും വ്യാജ എഐ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യാൻ കോടതി ഉത്തരവ്

സ്വകാര്യതയ്ക്കും അന്തസിനുമുള്ള അവകാശം വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശമാണെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

BJP supporter displays a sketch of PM Modi with his mother (File photo) (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2025 at 5:19 PM IST

പട്‌ന: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും മരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അമ്മ ഹീരാബെൻ മോദിയുടെയും വ്യാജ എഐ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യാൻ പട്‌ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, ബിഹാർ കോൺഗ്രസ്, ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ, കേന്ദ്ര, ബിഹാർ സർക്കാരുകൾ എന്നിവർക്കും നോട്ടിസ് അയച്ചു.

വിവേകാനന്ദ് സിങ് എന്നയാള്‍ സമർപ്പിച്ച പൊതുതാത്‌പര്യ ഹർജി (പിഐഎൽ) പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ആക്‌ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പിബി ബജന്ത്രി, ജസ്റ്റിസ് അലോക് കുമാർ സിൻഹ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവിട്ടത്. സ്വകാര്യതയ്ക്കും അന്തസിനുമുള്ള അവകാശം വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശമാണെന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

കോടതി കൂടുതൽ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുവരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള പ്രതികളോട് ബെഞ്ച് നിർദേശം നൽകി. മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ (ഫേസ്‌ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്), ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ (യൂട്യൂബ്), എക്‌സ് (മുമ്പ് ട്വിറ്റർ) ഇന്ത്യ എന്നിവയെയാണ് ഹർജിയിൽ പ്രതിചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ബിഹാർ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ബിപിസിസി) പ്രചരിപ്പിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വീഡിയോയിൽ, നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുനയങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ശകാരിക്കുന്നതായാണ് വീഡിയോ.

വീഡിയോ അനാദരവ് കാണിക്കുന്നതും ഹീരാബെന്നിൻ്റെ അന്തസിന് കോട്ടം വരുത്തുന്നതുമാണെന്ന് പൊതുതാത്‌പര്യ ഹർജിയിൽ വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പൂർണ അറിവോടെ ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത എഐ വീഡിയോ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും (ബിജെപി) കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ കടുത്ത തർക്കത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. ഇത് സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കടുത്ത വിമർശനത്തിനും കാരണമായി. ഇതോടെ പോസ്റ്റ് പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇതിനോടകം വീഡിയോകള്‍ വൈറലായി. ഇപ്പോഴും വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ബിജെപി ഡൽഹി ഇലക്ഷൻ സെൽ കൺവീനർ സങ്കേത് ഗുപ്‌ത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതിയിൽ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരുന്നു. എഫ്‌ഐആറിൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, 2023 ലെ ഒന്നിലധികം വകുപ്പുകൾ സെക്ഷൻ 18(2), 336(3), 336(4), 340(2), 352, 356(2), 61(2) എന്നിവയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രിയോടോ അമ്മയോടോ ഇതുവരെ അനാദരവ് കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാദം.

