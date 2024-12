ETV Bharat / bharat

പിടഞ്ഞ് ഡൽഹി, വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമാകുന്നു; അതീവ ജാഗ്രത - DELHI AIR POLLUTION WORSENS

A layer of smog envelops Dhaula Kuan as the AQI falls to 450, categorised as 'very poor' Wednesday ( ANI )