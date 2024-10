ETV Bharat / bharat

പൂനെയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടം; മരിച്ചവരിൽ മലയാളി പൈലറ്റും - MALAYALI DIED IN HELICOPTER CRASH

Wreckage of a helicopter after it crashed at Bavdhan area in Pune district on Wednesday ( PTI )