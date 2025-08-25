ഷിംല: കനത്ത മഴയിൽ ഹിമാചല്പ്രദേശില് വൻ നാശനഷ്ടം. കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 303 ആയെന്ന് എസ്ഡിഎംഎ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 155 മരണങ്ങള് മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലുമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം റോഡപകടങ്ങളിൽ 148 പേരാണ് മരിച്ചത്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും ആവശ്യസേവനങ്ങൾ തടസപ്പെട്ടതായും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. മൂന്ന് ദേശീയപാതകൾ ( NH-03,NH-154,NH-305) ഉൾപ്പടെ 625 റോഡുകളിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഹിമാചൽപ്രദേശ് എസ്ഡിഎംഎ അറിയിച്ചു.
ഇന്ന് രാവിലെ 1,533 വൈദ്യുതി വിതരണ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനാൽ വൈദ്യുത വിതരണം തടസപ്പെട്ടു. 168 ജലവിതരണ പദ്ധതികളും പ്രവർത്തന രഹിതമായി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡുകള് നശിച്ച ജില്ലകൾ മാണ്ഡി (319 റോഡുകൾ), കുളു (101), ചമ്പ(82) എന്നിവയാണ്. മാണ്ഡിയിൽ ദേശീയപാതകളായ NH-03, NH-154 എന്നിവ അടച്ചിട്ടതായും NH-305 റോഡിൽ തടസങ്ങൾ നേരിട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സോളൻ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി തടസങ്ങൾ നേരിട്ടത്. 446 ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ തകരാറിലായി. ചമ്പ,കുളു എന്നിവിടങ്ങളിലും വൈദ്യുത തടസങ്ങൾ നേരിട്ടു. ചമ്പ,മാണ്ഡി എന്നിവിടങ്ങളിൽ 36 ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ തടസപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഷിംലയിൽ 32 ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായി.
തുടർച്ചയായ മണ്ണിടിച്ചിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഉൾനാടൻ റോഡുകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിലും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ക്ലിയറൻസിനുമായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയും പ്രാദേശികവിഭവങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി ജില്ലകളിൽ വരും ദിവസങ്ങളില് മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ദുരന്ത സാധ്യത മേഖലകളിലുള്ളവര് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷിതയിടങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണമെന്നും എസ്ഡിഎംഎ അറിയിച്ചു.
ജമ്മു കശ്മീരിലും പ്രളയം: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗർ ദേശീയ പാതയിൽ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. അതേസമയം കിഷ്ത്വാർ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ കാണാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജമ്മുവിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെത്തി. ഓഗസ്റ്റ് 14ന് ഉച്ചക്ക് 12.30യോടെയാണ് കിഷ്ത്വാറിലെ ചാസോതിയിലാണ് മേഘവിസ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ജൂലൈ 25ന് ആരംഭിച്ച തീർഥാടന യാത്രയ്ക്കായി നിരവധി പേര് ചാസോതിയില് എത്തിയിരുന്നു.
വിനോദ സഞ്ചാരികളടക്കം നിരവധിപേർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ഖീർഗംഗ നദിയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രളയമുണ്ടായത്. കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെയുള്ള മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിന്റെ നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
Also Read: ട്രാക്ടർ ട്രോളിയും കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു; എട്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, 43 പേർക്ക് പരിക്ക്