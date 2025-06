ETV Bharat / bharat

വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും; 30 ലധികം മരണം - FLOOD AND LANDSLIDE NORTHEAST

National Disaster Response Force (NDRF) personnel and others move through a waterlogged road aboard a rescue boat to distribute relief material to affected people at an area inundated with rainwater after heavy rainfall, in Guwahati, Assam ( PTI )