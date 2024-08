സാങ്കേതിക വൈദഗ്‌ധ്യമുണ്ടോ? ഐടി മേഖലയിൽ സ്ത്രീകളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 21 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ - JOBS FOR WOMEN IN IT SECTOR