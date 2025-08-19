ഗുവാഹത്തി: അസമിലെ ദിമാ ഹസാവോ ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സിമൻ്റ് കമ്പനിക്ക് ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ആദിവാസി ഭൂമി അനുവദിച്ച അസം ഗമൺമെൻ്റിനെ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. ദിമാ ഹസാവോയിലെ ഉമ്രാങ്സോയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ന്യൂ ലോങ്കു ക്രോ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള 3,000 ബിഗാ തർക്ക ഭൂമിയാണ് മഹാബൽ സിമൻ്റ് കമ്പനിക്കായി അനുവദിച്ച് നൽകിയത്. കമ്പനിക്കായി ഭൂമി അനുവദിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന ചോദ്യം ജസ്റ്റിസ് സഞ്ചയ് കുമാർ മേധി മുൻപോട്ടുവച്ചു. ഹൈക്കോടതിയിൽ രണ്ട് റിട്ട് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടായത്. ഇത് അസമിലുടനീളം വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു.
അതോടൊപ്പം ഭൂമി വിഷയത്തിൽ അദാനിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് കാട്ടി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള മഹാബൽ സിമൻ്റ് കമ്പനിക്ക് ആദിവാസി ഭൂമി മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ കൈമാറിയതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് ആരോപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും രൂക്ഷമായി.
അതേസമയം ഈ അവകാശവാദങ്ങൾ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നിഷേധിച്ചു. റിപ്പോർട്ടുകളും പരാമർശങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതവും തെറ്റായതും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. അദാനിയുടെ പേര് മഹാബൽ സിമന്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദുഷ്ടലാക്കോടെയാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മഹാബൽ സിമന്റിന് അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധമില്ലെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എംപിയും അസം പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (എപിസിസി) പ്രസിഡൻ്റുമായ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയെ വിമർശിച്ചു. കോടതി നടപടികളുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി വീഡിയോ പരസ്യമാക്കിയതിലൂടെ കോടതി പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു ബിജെപി നേതാവും അഭിഭാഷകനും ഗൊഗോയ്ക്കെതിരെ പരാതി നൽകി.
കോടതിയിൽ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമി അനുവദിക്കൽ
2025 ഓഗസ്റ്റ് 12-ന് മഹാബൽ സിമൻ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അസം കേസിൽ (കേസ് നമ്പർ WP(C)/337/2025) നടന്ന വാദം കേൾക്കലിലാണ് നോർത്ത് കാച്ചർ ഹിൽസ് ഓട്ടോണമസ് കൗൺസിൽ (NCHAC) 3,000 ബിഗാ ഭൂമി കമ്പനിക്ക് 30 വർഷത്തേക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകിയതായി കണ്ടെത്തിയത്.
അനുവദിച്ച ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവിടെ താമസിക്കുന്നവർ തങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചതായി മഹാബൽ സിമൻ്റ് അവരുടെ ഹർജിയിൽ വാദിക്കുകയും കോടതി സംരക്ഷണം തേടുകയും ചെയ്തു. മറുവശത്ത് കമ്പനിയുടെ കൈയേറ്റം കാരണം തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്ന് 22 ഗോത്ര നിവാസികൾ പ്രത്യേക ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു.
തുടർന്ന് ആരാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് എന്നും 3,000 ബിഗാ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് നൽകിയത് എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് മഹാബൽ സിമൻ്റിനെ രാജ്യത്തെ 'നമ്പർ വൺ സിമൻ്റ് കമ്പനി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വളരെ സ്വാധീനം ഉള്ള കമ്പനി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് കോടതി ഉന്നയിച്ചത്.
തുടർന്ന് 2025 സെപ്റ്റംബർ 1 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന അടുത്ത വാദം കേൾക്കലിനു മുൻപ് ഭൂമി അനുവദിക്കലിന് പിന്നിലെ നയത്തെയും പ്രക്രിയയെയും കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി ദിമാ ഹസാവോ ഓട്ടോണമസ് കൗൺസിലിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. ആറാം ഷെഡ്യൂൾ ജില്ല എന്ന നിലയിൽ ആദിവാസി അവകാശങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ജഡ്ജി പറഞ്ഞു.
പ്രതിഷേധങ്ങൾ
അടുത്ത കാലം വരെ ഈ ഭൂമി കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിച്ച് വരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി ജെസിബി പോലുള്ളവ എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. കാരണം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് സിമൻ്റ് ഫാക്ടറി നിർമ്മിക്കാനാണ് എന്ന് ഉദ്യേഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭൂവുടമകളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് പ്രാദേശിക യുവ നേതാവും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനുമായ ബാപ്പുജിത് ലാങ്താസ പറയുന്നു.
ഭൂമി കൈമാറ്റം ഒന്നിലധികം നിയമങ്ങളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിച്ചുവെന്ന് ലാങ്താസ ആരോപിച്ചു. ഭൂമി വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയില്ല. 2013 ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമപ്രകാരം പുനരധിവാസമോ നഷ്ടപരിഹാരമോ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സ്വയംഭരണ കൗൺസിൽ എല്ലാ നിയമപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും മറികടന്ന് യഥാർത്ഥ ഉടമകളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഭൂമി അനുവദിച്ചു. ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിന്നീട് നാട്ടുകാർ ഒരു പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു.
രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ
'ദിമാ ഹസാവോയിലെ 3,000 ബിഗാ ഭൂമി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ഗൗതം അദാനിയുടെ സിമൻ്റ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറി. ഇത് ഒരു ധാർഷ്ട്യമാണ്. അസമീസ് ജനതയുടെ ആവശ്യങ്ങളെക്കാൾ കോർപ്പറേറ്റ് താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു' എന്ന് ഹൈക്കോടതി നടപടികളുടെ വീഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഗൊഗോയ് ആരോപിച്ചു. ഇതാണ് വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിയിച്ചത്.
എന്നിരുന്നാലും അനുമതിയില്ലാതെ കോടതി നടപടികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിലൂടെ ഗൊഗോയ് നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ ജയന്ത കുമാർ ഗോസ്വാമി ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതി നൽകി. 1971 ലെ കോടതിയലക്ഷ്യ നിയമം, പകർപ്പവകാശ നിയമം, 2000 ലെ ഐടി നിയമം എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള ലംഘനങ്ങളാണ് പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതിയോട് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
