ETV Bharat / bharat

'കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ മരിച്ച് വീഴുകയാണ്'; പ്രധാനമന്തിയോട് സഹായമഭ്യർഥിച്ച് റഷ്യൻ കൂലിപ്പട്ടാളത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികള്‍

സ്റ്റുഡൻ്റ് വിസയിൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി പോയ അങ്കിത് ജാൻഗ്ര (24), വിജയ് പൂനിയ (25) എന്നിവരാണ് റഷ്യയുടെ കൂലിപ്പട്ടാളത്തിലകപ്പെട്ടത്.

RUSSIAN MERCENARIES RUSSIA UKRAINE conflict HARYANA RESIDENTS TRAPPED RUSSIA students trapped in russia
Haryana resident trapped by Russian mercenaries (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ചണ്ഡീഗഢ്: റഷ്യ-യുക്രെയ്‌ൻ സംഘർഷത്തിൽ റഷ്യൻ കൂലിപ്പട്ടാളത്തിൽ അകപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികളായ ഹരിയാന സ്വദേശികള്‍. ഹരിയാനയിലെ ഫത്തേഹാബാദിലെ കുംഹാരിയ ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് യുവാക്കളാണ് റഷ്യൻ കൂലിപ്പട്ടാളത്തിൽ അകപ്പെട്ടത്. സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് യുവാക്കള്‍ യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്നും വീട്ടുകാരെ ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്രയും പെട്ടെത്ത് ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് യുവാക്കളും കുടുംബവും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്കിത് ജാൻഗ്ര (24), വിജയ് പൂനിയ (25) എന്നിവരാണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് വിസയിൽ പോയി റഷ്യയുടെ കൂലിപ്പട്ടാളത്തിലകപ്പെട്ടത്. പ്ലസ്‌ടു പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം റഷ്യയിൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി പോയി മോസ്കോയിൽ താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു ഇരുവരും.

റഷ്യൻ കൂലിപ്പട്ടാളത്തിൽ അകപ്പെട്ട തങ്ങള്‍ യുദ്ധമുഖത്ത് ആശങ്കയിലാണ് കഴിയുന്നതെന്നും എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി സഹായിക്കണമെന്നും വീഡിയോയിൽ യുവാക്കള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വാട്‌സ്‌ആപ്പ് വഴി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചാണ് യുവാക്കള്‍ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സഹായം അഭ്യർഥിക്കുന്നത്.

ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നില്ലെന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിർത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമെന്നും യുവാക്കള്‍ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസാന വീഡിയോയായിരിക്കാം, കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ മരിച്ച് വീഴുകയാണ് എന്നും വിജയ്‌ പൂനിയ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

''ഫെബ്രുവരി 15ന് തൻ്റെ സഹോദരൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് വിസയിൽ റഷ്യയിലേക്ക് പോയി, മോസ്കോയിലെ എംഎസ്എൽയു കോളജിലാണ് ഉപരിപഠനത്തിന് ചേർന്നത്. അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ, റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ജോലി വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുകയും മൂന്ന് മാസത്തെ പരിശീലനത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്‌തു. ശേഷം റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ നിർബന്ധിപ്പിച്ചു. സഹോദരന് ഭാഷ അറിയില്ലായിരുന്നു. ഗൂഗിൾ വിവർത്തനം പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചില്ല. 2.5 ലക്ഷം ശമ്പളം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ലഭിച്ച ജോലി നഷ്‌ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് സഹോദരൻ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത്, തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ യുദ്ധമേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി" - സഹോദരൻ രഘുവീർ ജാൻഗ്ര പറഞ്ഞു.

യുദ്ധമുഖത്ത് യുവാക്കള്‍ നേരിടുന്നത് കൊടിയ പീഡനമെന്ന് രഘുവീർ ജാൻഗ്ര പറയുന്നു. ''ഒന്നും പുറംലോകം അറിയരുതെന്ന് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങള്‍ മോശമാകുമെന്നും പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ഇവർ വീട്ടിൽ ഒന്നും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. പീഡനം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോള്‍ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞു. സഹോദരനെയും കൂടെയുള്ളവരെയും യുക്രെയ്‌നിൻ്റെ സീറോ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിരവധി ഇന്ത്യൻ യുവാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരിൽ പലരും മരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് യുവാക്കൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, അവരിൽ എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ അങ്കിതും വിജയ് പൂനിയയും ഉൾപ്പെടുന്നു. വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴിയാണ് അവൻ കുടുംബത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടത്" - രഘുവീർ ജാൻഗ്ര പറയുന്നു.

ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് കുടുംബം

കുടുംബം ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു. സഹോദരൻ ജോലിയുടെ പേരിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും, ഒരു ഏജൻ്റ് വഴി പഠന വിസയിൽ മോസ്കോയിലേക്ക് പോയതാണെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിങ് സൈനിയെ നേരിട്ട് കണ്ടുവെന്നും വിജയ് പൂനിയയുടെ സഹോദരൻ അറിയിച്ചു.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഴുവൻ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യസഭാ എംപി രാമചന്ദ്ര ജംഗ്രയോടും മുൻ എംപി സുനിത ദുഗലിനോടും സഹായം അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുടുംബം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

അവിടെയുള്ള ഏജൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ബാച്ചുകളിലായി 45 യുവാക്കളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ആകെ 15 യുവാക്കളാണ് വിജയ് പൂനിയയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ അഞ്ച് യുവാക്കൾ മരിച്ചു. അവരെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നുവെന്നും വിജയ് ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞതായി അയൽവാസി പരസ് പറയുന്നു.

Also Read: നേപ്പാൾ ജെൻ-സി പ്രക്ഷോഭം: ബിഹാർ- നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി സായുധ സേന

For All Latest Updates

TAGGED:

RUSSIAN MERCENARIESRUSSIA UKRAINE CONFLICTHARYANA RESIDENTS TRAPPED RUSSIASTUDENTS TRAPPED IN RUSSIAINDIANS TRAPPED RUSSIAN MERCENARIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.