നയാബ് സിംഗ് സൈനി പുതിയ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി; സത്യപ്രതിജ്ഞ ഇന്ന് വൈകിട്ട്

ഹരിയാന: ഹരിയാന ബിജെപി സർക്കാരില്‍ നേതൃമാറ്റം. ബിജെപി നേതാവ് നയാബ് സിംഗ് സൈനി ഹരിയാനയിലെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടര്‍ രാജിവച്ചതോടെയാണ് നയാബ് സിംഗ് സൈനി ഹരിയാനയുടെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്.

ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്രയില്‍ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംപിയാണ് നയാബ് സിംഗ് സൈനി. ഒപ്പം സംസ്ഥാന പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ പദവിയും വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് (12-03-2024) വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കും.

ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ തീരുമാനം ആയത്. മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ തന്നെ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്ന് ആയിരുന്നു നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന സൂചനകൾ. മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനവും ഉടൻ പുറത്തുവരും.

90 അംഗ ഹരിയാന നിയമസഭയുടെ നിലവിലെ ഘടന വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, ബിജെപിക്ക് 41 എംഎൽഎമാരും, കോൺഗ്രസിന് 30, ജെജെപിക്ക് 10, ഐഎൻഎൽഡിയുടെയും ഹരിയാന ലോഖിത് പാർട്ടിയുടെയും ഓരോ എംഎൽഎമാർ അടക്കം 7 സ്വതന്ത്രരും ഉണ്ട്.

നേരത്തെ 2019ലെ ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 10 ലോക്‌സഭ സീറ്റുകളിലും ബിജെപി വിജയിച്ചപ്പോൾ എഎപിയുമായി സഖ്യത്തിൽ മത്സരിച്ച ജെജെപിക്ക് 7 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാനായില്ല. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ ബിജെപിയുമായി സഖ്യത്തിലായിരുന്ന ജെജെപി ലോക്‌സഭയിലേക്ക് രണ്ട് സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് സഖ്യത്തില്‍ വിള്ളലുണ്ടായത്.

ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി-ജെജെപി സഖ്യ മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് (12-03-2024) രാവിലെയോടെയാണ് രാജിവെച്ചത്. സഖ്യകക്ഷികളായ ബിജെപിയും ജനനായക് പാർട്ടിയും (ജെജെപി) തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ രാജിക്ക് കാരണം.

സഖ്യകക്ഷിയായ ദുഷ്യന്ത ചൗട്ടാലയുടെ ജെജെപിയുമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മറനീക്കി പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഹരിയാനയില്‍ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം, രാജിവെച്ച മനോഹർ ലാല്‍ ഖട്ടർ കർണ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് ലോക്‌സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

തന്‍റെ മന്ത്രിസഭയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവകാശമാണെന്നും പാർട്ടിയുമായി ആലോചിച്ച് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുമെന്നും, ഹരിയാനയിലെ 10 ലോക്‌സഭ സീറ്റുകളിലും ഞങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്നും കർണാൽ ബിജെപി എംപി സഞ്ജയ് ഭാട്ടിയ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് കുരുക്ഷേത്ര എംപി നയാബ് സിംഗ് സൈനി ഹരിയാന ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിതനായി. 2019 ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുരുക്ഷേത്ര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് 3.83 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകൾക്ക് നയാബ് സിംഗ് സൈനി വിജയിച്ചു. 2014-ൽ ആദ്യമായി എംഎൽഎയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അതിനുശേഷം മന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുകയും ചെയ്‌ത സൈനി രാജിവെച്ച മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാറിൻ്റെ വിശ്വസ്‌തനായിരുന്നു.

കുരുക്ഷേത്ര, യമുനാനഗർ, അംബാല, ഹിസാർ, റെവാരി എന്നീ ജില്ലകളിലായി ഹരിയാനയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 8 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന സൈനി ജാതിയില്‍പ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നാണ് പാര്‍ട്ടി വിലയിരുത്തല്‍.

1996ലാണ് ബിജെപിയുമായുള്ള സൈനിയുടെ ബന്ധം തുടങ്ങിയത്. ഹരിയാന ബിജെപി സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് 2000 വരെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോടൊപ്പം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. 2002-ൽ അംബാലയിലെ ബിജെപി യൂത്ത് വിംഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി. തുടർന്ന് 2005-ൽ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിതനായി.