പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ആത്മഹത്യ; അംനീതുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി, കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ ഉടനടി നടപടി വേണമെന്നാവശ്യം

വൈ പുരണ്‍ കുമാറിന്‍റെ ഭാര്യയെ നേരില്‍കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ്‌ സിങ്‌ സൈനി. കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ വേഗത്തില്‍ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അംനീത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തനിക്കും മക്കള്‍ക്കും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

CM Saini Meets Puran Kumar’s Wife Amid Harassment Allegations (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 9, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read
ചണ്ഡീഗഡ്: ഹരിയാനയില്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വൈ പുരണ്‍ കുമാറിന്‍റെ ഭാര്യയെ നേരില്‍ കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ്‌ സിങ്‌ സൈനി. പുരണ്‍ കുമാറിൻ്റെ ആത്മഹത്യ പ്രേരണക്കുറ്റത്തില്‍ പ്രതികളായവര്‍ക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അംനീത് പരാതി സമര്‍പ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനം. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം മുഖ്യമന്ത്രി പുരണിൻ്റെ ഭാര്യയും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ അംനീത് പി.കുമാറുമായി സംസാരിച്ചു.

ഭർത്താവിൻ്റെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ പേരുള്ള എല്ലാവരെയും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും അവരെ എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അംനീത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നേരിട്ട് പരാതി നൽകി. ഡിജിപി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ അടിയന്തര നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നല്‍കി 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്ന് അവര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പില്‍ പ്രതിപാദിച്ചവരുടെ പേരുകള്‍, അവരുടെ മേലുള്ള കുറ്റങ്ങള്‍ എന്നിവ വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉടനടി നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അംനീത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചണ്ഡീഗഡ് പൊലീസിൻ്റെ നിഷ്ക്രിയത്വത്തെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അംനീത് വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കൂടാതെ തൻ്റെ ഭര്‍ത്താവിൻ്റെ ആത്മഹത്യ പ്രേരണക്കുറ്റത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ കുടുംബത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു. തനിക്കും രണ്ട് പെൺമക്കൾക്കും സ്ഥിരമായ സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും അംനീത് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജപ്പാനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി സൈനി, ചണ്ഡീഗഡ് വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് ഹരിയാന ഡിജിപി ശത്രുഘ്‌നൻ കപൂറിനെ കണ്ട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു. അതേസമയം പുരൺ കുമാറിൻ്റെ മൃതദേഹം ഇപ്പോഴും ചണ്ഡീഗഡിലെ സെക്‌ടർ 16ലെ സർക്കാർ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം മൂത്ത മകൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ചെയ്യുക.

ഡിജിപി കപൂറിനും എസ്‌പി നരേന്ദ്ര ബിജാർണിയയ്ക്കുമെതിരെ ജാതി വിവേചനം, പീഡനം, പൊതുജന അവഹേളനം എന്നീ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചാണ് അംനീത് കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. പട്ടിക ജാതിക്കാരനായ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നുവെന്നും അത് അദ്ദേഹത്തെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

2001 ബാച്ച് ഇന്ത്യൻ പൊലീസ് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വൈ പുരൺ കുമാറിനെ (52) ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ചണ്ഡീഗഡിലെ സെക്‌ടര്‍ 11ലെ വസതിയിലെ ബേസ്‌മെന്‍റിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഉച്ചയ്‌ക്ക് ഒന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇളയ മകൾ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയും അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.

പ്രതിഷേധം രൂക്ഷം: ഹരിയാന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വൈ പുരൺ കുമാറിൻ്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണക്കായവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതില്‍ ഹരിയാനയില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധം. പുരൺ കുമാര്‍ നേരിട്ട ജാതി വിവേചനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭാര്യ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായത്.

TAGGED:

IPS Y PURAN WIFEHARYANA IPS OFFICERS DEATHHARYANA IPS OFFICERS SUICIDEIAS OFFICER AMNEET P KUMARHARYANA IPS OFFICERS DEATH CASE

