പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആത്മഹത്യ; ഡിജിപിക്കും എസ്പിക്കുമെതിരെ പരാതി, ജാതീയ അധിക്ഷേപമുണ്ടായെന്ന് ഭാര്യ
ചണ്ഡീഗഡില് ഡിജിപിക്കും എസ്പിക്കുമെതിരെ പരാതിയുമായി മരിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യ. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്നുണ്ടായ പ്രയാസങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് പരാതിയില്. വൈ പുരൺ കുമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ചൊവ്വാഴ്ച.
ചണ്ഡീഗഡ്: ഹരിയാനയില് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വൈ പുരൺ കുമാർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഡിജിപിക്കെതിരെ ആത്മഹത്യ പ്രേരണാക്കുറ്റത്തിന് പരാതി നൽകി ഭാര്യ. ഡിജിപി ശത്രുജീത് സിങ് കപൂറിനും റോഹ്തക് എസ്പി നരേന്ദ്ര ബിജാർനിയയ്ക്കുമെതിരെയാണ് വൈ പുരൺ കുമാറിൻ്റെ ഭാര്യയും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ അംനീത് പി കുമാർ ആത്മഹത്യ പ്രേരണാക്കുറ്റത്തിന് പരാതി നൽകിയത്.
തൻ്റെ ഭര്ത്താവിനെ ഡിജിപി ജാതിയുടെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും ഇതാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അംനീത് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ജാതി വിവേചനം, പീഡനം, ഭർത്താവിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന എന്നിവ ആരോപിച്ച് സെക്ഷൻ 108 (ആത്മഹത്യ പ്രേരണ), എസ്സി/എസ്ടി (അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ) ആക്ട് എന്നിവയിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്തണമെന്നും അവർ പരാതിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഡിജിപി കപൂറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റോഹ്തക് എസ്പി നരേന്ദ്ര ബിജാർണിയ അർബൻ എസ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വ്യാജ എഫ്ഐആർ (0319/2025) ഫയൽ ചെയ്തൂവെന്നും ഇത് തൻ്റെ ഭർത്താവിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ ഡിജിപിയുമായും എസ്പിയുമായും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഭർത്താവ് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പരാതിയിൽ പേരുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പലതവണ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അതിന് സാധിച്ചില്ലെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സൈനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം ജപ്പാനിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചണ്ഡീഗഡിലെ സെക്ടർ 11ലെ വസതിയിൽ വച്ച് ഭർത്താവ് പൂരൺ കുമാർ സർവീസ് റിവോൾവർ ഉപയോഗിച്ച് ജീവനൊടുക്കിയത്. ബേസ്മെൻ്റില് നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ജപ്പാനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകർപ്പ് കണ്ടെത്തിയതെന്നും അംനീത് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ ഒരു മദ്യ വ്യാപാരിയുടെ പരാതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് കൈക്കൂലി കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇരുവരെയും ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഇവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ളതിനാൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും ശ്രമിക്കുമെന്നും അംനീത് പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
സംഭവം ഇങ്ങനെ: 2001 ബാച്ച് ഇന്ത്യൻ പൊലീസ് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വൈ പുരൺ കുമാറിനെ (52) ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ചണ്ഡീഗഡിലെ സെക്ടര് 11ലെ വസതിയിലെ ബേസ്മെന്റിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.
മരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ലാപ്ടോപ്പില് നിന്നാണ് ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. എട്ട് പേജുള്ള ഈ കുറിപ്പില് നിന്നാണ് ജാതിവിവേചനത്തിൻ്റെയും പീഡനത്തിൻ്റെയും തെളിവുകള് പുറത്ത് വരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ഭാര്യ അംനീത് രംഗത്തെത്തിയത്.
