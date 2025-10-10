ഹരിയാനയിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മരണം; കേസെടുത്ത് എൻസിഎസ്സി, ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ഡിജിപിക്കും നോട്ടിസ്
ചണ്ഡീഗഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ഡിജിപിക്കും കമ്മിഷന് നോട്ടിസ്.
Published : October 10, 2025 at 2:58 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഹരിയാനയില് ദലിത് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മരിച്ച സംഭവത്തില് സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് ദേശീയ പട്ടിക ജാതി കമ്മിഷന് (എൻസിഎസ്സി). ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 338 പ്രകാരം കേസില് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും കമ്മിഷന് പറഞ്ഞു. വിഷയത്തില് ചണ്ഡീഗഡ് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ഡിജിപിക്കും കമ്മിഷന് നോട്ടിസ് അയച്ചു.
കേസിലെ പ്രതികളുടെ പേരുകള്, എഫ്ഐആർ നമ്പർ, തീയതി, പ്രതികള്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ എന്നിവ ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങളും കമ്മിഷന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില് കേസില് നടപടിയെടുത്തതിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാനും നിര്ദേശമുണ്ട്.
ഒക്ടോബര് 7നാണ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വൈ പുരണ് കുമാറിനെ ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. ചണ്ഡീഗഡ് സെക്ടര് 11ലെ വസതിയിലെ ബേസ്മെന്റിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. മകളാണ് ബേസ്മെന്റില് വൈ പുരണ് കുമാറിനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടത്.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വൈ പുരണ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഡിജിപിക്കും എസ്പിക്കും എതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഡിജിപി ശത്രുജീത് സിങ് കപൂറിനും റോഹ്തക് എസ്പി നരേന്ദ്ര ബിജാർനിയയ്ക്കുമെതിരെയാണ് പരാതി നല്കിയത്. ഇവരില് നിന്നും ഭര്ത്താവ് ജാതീയ അധിക്ഷേപത്തിന് ഇരയായിരുന്നുവെന്നും ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം ഇവരാണെന്നും പരാതിയില് ഭാര്യ അംനീത് പറഞ്ഞു. കുറ്റവാളികള്ക്കെതിരെ വേഗത്തില് നടപടിയെടുക്കണമെന്നും പരാതിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭര്ത്താവിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാപ്ടോപ്പില് നിന്നും ആത്മഹത്യ കുറിപ്പും ഭാര്യക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. കുറിപ്പില് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരില് നിന്നും തനിക്ക് നേരിട്ട പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എട്ട് പേജുള്ള ഈ കുറിപ്പില് നിന്നാണ് ജാതിവിവേചനത്തിൻ്റെയും പീഡനത്തിൻ്റെയും തെളിവുകള് പുറത്ത് വരുന്നത്.
ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡിജിപിക്കും എസ്പിക്കുമെതിരെ അംനീത് പരാതി നല്കിയത്. പൊലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ പ്രേരണാക്കുറ്റത്തിന് പരാതി നല്കിയതോടെ ജനങ്ങളും പ്രതിഷേധവുമായെത്തി.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നല്കി: ഹരിയാനയില് പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിങ് സൈനി നേരിട്ടെത്തി അംനീതുമായി ഇന്നലെ (ഒക്ടോബര് 09) കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കുറ്റവാളികള്ക്കെതിരെ വേഗത്തില് നടപടി വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അംനീത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി കൈമാറി. മാത്രമല്ല തനിക്കും മക്കള്ക്കും സംരക്ഷണം ഏര്പ്പെടുത്താനുള്ള നടപടിയും വേണമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. വൈ പുരണ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്.
Also Read: പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആത്മഹത്യ; ഡിജിപിക്കും എസ്പിക്കുമെതിരെ പരാതി, ജാതീയ അധിക്ഷേപമുണ്ടായെന്ന് ഭാര്യ