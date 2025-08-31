ETV Bharat / bharat

വ്യോമസേനയ്‌ക്ക് കരുത്തേകാൻ ഇനി തേജസ് മാർക്ക്-1എ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ; അടുത്ത മാസം വിതരണം - HAL DELIVER 2TEJAS MARK1A JETS

പഴയ കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള തേജസ് മാർക്ക്-1എ യുദ്ധവിമാന വിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പുറകെയാണ് അടുത്ത മാസം വിതരണം നടത്തുമെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചത്.

DEFENCE SECRETARY R K SINGH TEJAS MARK 1A FIGHTER JETS HINDUSTAN AERONAUTICS LTD additional batch of 97 Tejas jets
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2025 at 1:00 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: തേജസ് മാർക്ക്-1എ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്എഎൽ). അടുത്ത മാസത്തോടെ രണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ആർകെ സിങ് അറിയിച്ചു.

രണ്ട് വിമാനങ്ങളും ലഭിച്ചതിന് ശേഷം 97 തേജസ് ജെറ്റുകളുടെ ഒരു ബാച്ച് കൂടി വാങ്ങുന്നതിനായി സർക്കാർ എച്ച്എഎല്ലുമായി പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആർകെ സിങ് പറഞ്ഞു. പഴയ കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള തേജസ് മാർക്ക് 1എ ജെറ്റുകളുടെ വിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ജെറ്റുകള്‍ എത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തത വരുത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഏകദേശം 38 തേജസ് ജെറ്റുകൾ നിലവിൽ സേവനത്തിലുണ്ടെന്നും 80 എണ്ണം കൂടി നിർമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. 2021 ഫെബ്രുവരിയിലാണ്, ഐഎഎഫിനായി 83 തേജസ് എംകെ-1എ ജെറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം എച്ച്എഎല്ലുമായി 48,000 കോടി രൂപയുടെ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത്. യുഎസ് പ്രതിരോധ കമ്പനിയായ ജിഇ എയ്‌റോസ്‌പേസ്, എയ്‌റോ എഞ്ചിനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനാലാണ് സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിമാനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് എച്ച്എഎൽ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

അതേസമയം 97 തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ഒരു അധിക ബാച്ച് കൂടി വാങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഏകദേശം 67,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 97 തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള കരാറിനാണ് ധാരണ. രണ്ട് തേജസ് വിമാനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ എച്ച്എഎല്ലുമായി പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പിടുകയുള്ളൂവെന്നും നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തേക്കായിരിക്കും കരാർ കാലാവധി എന്നും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്കായി കൂടുതൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കുമെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകി. സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ എംകെ-1എ ഐഎഎഫിൻ്റെ മിഗ്-21 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് പകരമായിരിക്കും ഇത്. ഔദ്യോഗികമായി അനുവദിച്ച 42 ഫൈറ്റർ സ്ക്വാഡ്രണുകളുടെ എണ്ണം 31 ആയി കുറഞ്ഞതിനാൽ, കൂടുതൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യോമസേന ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വ്യോമ പ്രതിരോധം, സമുദ്ര നിരീക്ഷണം, ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സുഖോയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് തേജസ്. സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ മൾട്ടി-റോൾ ഫൈറ്റർ വിമാനമാണ് തേജസ്.

Also Read: എല്ലാ കണ്ണുകളും ചൈനയിലേക്ക്; ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മോദി-ഷിൻ ജിൻ പിങ് കൂടിക്കാഴ്‌ച ഇന്ന്, പ്രധാന ചര്‍ച്ചാ വിഷയങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? - MODI CHINA VISIT

ന്യൂഡൽഹി: തേജസ് മാർക്ക്-1എ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്എഎൽ). അടുത്ത മാസത്തോടെ രണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ആർകെ സിങ് അറിയിച്ചു.

രണ്ട് വിമാനങ്ങളും ലഭിച്ചതിന് ശേഷം 97 തേജസ് ജെറ്റുകളുടെ ഒരു ബാച്ച് കൂടി വാങ്ങുന്നതിനായി സർക്കാർ എച്ച്എഎല്ലുമായി പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആർകെ സിങ് പറഞ്ഞു. പഴയ കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള തേജസ് മാർക്ക് 1എ ജെറ്റുകളുടെ വിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ജെറ്റുകള്‍ എത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തത വരുത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഏകദേശം 38 തേജസ് ജെറ്റുകൾ നിലവിൽ സേവനത്തിലുണ്ടെന്നും 80 എണ്ണം കൂടി നിർമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. 2021 ഫെബ്രുവരിയിലാണ്, ഐഎഎഫിനായി 83 തേജസ് എംകെ-1എ ജെറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം എച്ച്എഎല്ലുമായി 48,000 കോടി രൂപയുടെ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത്. യുഎസ് പ്രതിരോധ കമ്പനിയായ ജിഇ എയ്‌റോസ്‌പേസ്, എയ്‌റോ എഞ്ചിനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനാലാണ് സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിമാനങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് എച്ച്എഎൽ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

അതേസമയം 97 തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ഒരു അധിക ബാച്ച് കൂടി വാങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഏകദേശം 67,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 97 തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ക്കുള്ള കരാറിനാണ് ധാരണ. രണ്ട് തേജസ് വിമാനങ്ങള്‍ എത്തിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ എച്ച്എഎല്ലുമായി പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പിടുകയുള്ളൂവെന്നും നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തേക്കായിരിക്കും കരാർ കാലാവധി എന്നും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്കായി കൂടുതൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കുമെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകി. സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ എംകെ-1എ ഐഎഎഫിൻ്റെ മിഗ്-21 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് പകരമായിരിക്കും ഇത്. ഔദ്യോഗികമായി അനുവദിച്ച 42 ഫൈറ്റർ സ്ക്വാഡ്രണുകളുടെ എണ്ണം 31 ആയി കുറഞ്ഞതിനാൽ, കൂടുതൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യോമസേന ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

വ്യോമ പ്രതിരോധം, സമുദ്ര നിരീക്ഷണം, ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സുഖോയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് തേജസ്. സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ മൾട്ടി-റോൾ ഫൈറ്റർ വിമാനമാണ് തേജസ്.

Also Read: എല്ലാ കണ്ണുകളും ചൈനയിലേക്ക്; ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന മോദി-ഷിൻ ജിൻ പിങ് കൂടിക്കാഴ്‌ച ഇന്ന്, പ്രധാന ചര്‍ച്ചാ വിഷയങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം? - MODI CHINA VISIT

For All Latest Updates

TAGGED:

DEFENCE SECRETARY R K SINGHTEJAS MARK 1A FIGHTER JETSHINDUSTAN AERONAUTICS LTDADDITIONAL BATCH OF 97 TEJAS JETSHAL DELIVER 2TEJAS MARK1A JETS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.