ന്യൂഡൽഹി: തേജസ് മാർക്ക്-1എ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്എഎൽ). അടുത്ത മാസത്തോടെ രണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ആർകെ സിങ് അറിയിച്ചു.
രണ്ട് വിമാനങ്ങളും ലഭിച്ചതിന് ശേഷം 97 തേജസ് ജെറ്റുകളുടെ ഒരു ബാച്ച് കൂടി വാങ്ങുന്നതിനായി സർക്കാർ എച്ച്എഎല്ലുമായി പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആർകെ സിങ് പറഞ്ഞു. പഴയ കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള തേജസ് മാർക്ക് 1എ ജെറ്റുകളുടെ വിതരണത്തിലെ കാലതാമസത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ജെറ്റുകള് എത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തത വരുത്തിയത്.
ഏകദേശം 38 തേജസ് ജെറ്റുകൾ നിലവിൽ സേവനത്തിലുണ്ടെന്നും 80 എണ്ണം കൂടി നിർമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. 2021 ഫെബ്രുവരിയിലാണ്, ഐഎഎഫിനായി 83 തേജസ് എംകെ-1എ ജെറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം എച്ച്എഎല്ലുമായി 48,000 കോടി രൂപയുടെ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത്. യുഎസ് പ്രതിരോധ കമ്പനിയായ ജിഇ എയ്റോസ്പേസ്, എയ്റോ എഞ്ചിനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനാലാണ് സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിമാനങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് എച്ച്എഎൽ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
അതേസമയം 97 തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ഒരു അധിക ബാച്ച് കൂടി വാങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഏകദേശം 67,000 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 97 തേജസ് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്ക്കുള്ള കരാറിനാണ് ധാരണ. രണ്ട് തേജസ് വിമാനങ്ങള് എത്തിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ എച്ച്എഎല്ലുമായി പുതിയ കരാറിൽ ഒപ്പിടുകയുള്ളൂവെന്നും നാലോ അഞ്ചോ വർഷത്തേക്കായിരിക്കും കരാർ കാലാവധി എന്നും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്കായി കൂടുതൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കുമെന്ന സൂചനയും അദ്ദേഹം നൽകി. സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ എംകെ-1എ ഐഎഎഫിൻ്റെ മിഗ്-21 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് പകരമായിരിക്കും ഇത്. ഔദ്യോഗികമായി അനുവദിച്ച 42 ഫൈറ്റർ സ്ക്വാഡ്രണുകളുടെ എണ്ണം 31 ആയി കുറഞ്ഞതിനാൽ, കൂടുതൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യോമസേന ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വ്യോമ പ്രതിരോധം, സമുദ്ര നിരീക്ഷണം, ആക്രമണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സുഖോയ്ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് തേജസ്. സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ മൾട്ടി-റോൾ ഫൈറ്റർ വിമാനമാണ് തേജസ്.
