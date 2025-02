ETV Bharat / bharat

'രാഷ്ട്ര നിർമാണത്തിനുള്ള ആദ്യപടി വോട്ട്'; ഗ്യാനേഷ് കുമാർ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായി ചുമതലയേറ്റു - GYANESH KUMAR ASSUMES CHARGE AS CEC

Gyanesh Kumar takes charge as new CEC ( X handle@Election Commission of India )