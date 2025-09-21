ETV Bharat / bharat

ചരിത്രം പേറുന്ന ഗ്രന്ഥശാല!പുസ്‌തകങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറം ഈ ഗ്രന്ഥപ്പുരയ്ക്ക് പറയാന്‍ കഥകളേറെ

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ജയിലും കോടതിയുമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടമാണ് ഇന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും പുസ്‌തപ്രേമികളുടെയും വിഹാര കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.

ഗ്വാളിയോര്‍: ഈ ഗ്വാളിയോര്‍, ഗ്വാളിയോര്‍ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ആറാംതമ്പുരാനിലെ ജഗന്നാഥന്‍ പറയുന്ന ഗ്വാളിയോര്‍- മിയാന്‍ ടാന്‍സന്‍റെ ഗ്വാളിയോര്‍... ഖോരാനകളുടെ ഗ്വാളിയോര്‍,...

മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോര്‍ ഒരു ചരിത്ര ഭൂമികയാണ്. ഗതകാലസ്‌മൃതികളില്‍ ശവകുടീരങ്ങളുടെ മൗനം പേറുന്ന അവിടുത്തെ കൊട്ടാരങ്ങളില്‍ ചെവിയോര്‍ത്താല്‍ ഇപ്പോഴും ധ്രുപതിന്‍റെ വിറയാര്‍ന്ന വേദന കേള്‍ക്കാം.

ധാരാളം ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകള്‍ ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട്. അവയിലൊന്നാണ് 100 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തേക്ക് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് ഇതിന് പറയാനുള്ളത്. ഒരിക്കല്‍ ഇതൊരു കോടതിയും ജയിലുമായിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ അവശേഷിപ്പുകള്‍ ഇപ്പോഴും ഈ ഗ്രന്ഥപ്പുരയുടെ പരിസരത്ത് നമുക്ക് കാണാനാകും.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഈ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഒന്നാം നിലയാണ് കോടതിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് ലൈബ്രറി മാനേജര്‍ വിവേക് കുമാര്‍ സോണി വെളിപ്പെടുത്തി. ഗ്വാളിയോറിലെ കേസുകളെല്ലാം ഇവിടെയിരുന്നാണ് ന്യായാധിപന്‍മാര്‍ കേട്ടിരുന്നത്. താഴത്തെ നിലയായിരുന്നു ജയില്‍ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലൈബ്രറിയുടെ താഴത്തെ നിലയുടെ പഴയ വാസ്‌തുശൈലി ഇതൊരു ജയിലായിരുന്നുവെന്ന വസ്‌തുത വിളിച്ചോതുന്നുണ്ട്. തടവുകാരെ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന ഇടങ്ങളുടെ ഇടനാഴികള്‍ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിറുത്തിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും മിക്ക കവാടങ്ങളും പൊളിച്ച് നീക്കി ഇതിന്‍റെ പരിസരങ്ങളെ ഗ്രന്ഥശാലയാക്കി ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. തടവുകേന്ദ്രങ്ങളിലിന്ന് ധാരാളം പുസ്‌തകങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

തടവു കേന്ദ്രത്തോടൊപ്പം കെട്ടിടത്തിന്‍റെ വടക്ക് ഭാഗത്തായി നീളന്‍ നിലവറയുമുണ്ട്. കൂറ്റന്‍ പാറകളുപയോഗിച്ചാണ് ഇവ നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന കവാടം വഴിയല്ലാതെ ഇവിടേക്ക് കടക്കാനാകില്ല. ഇവിടം എപ്പോഴും ഇരുട്ടാണ്. അകത്ത് ലൈറ്റ് തെളിച്ചാലും തെല്ലും പ്രകാശമുണ്ടാകാറില്ല.

ഇതിലേക്കിറങ്ങാന്‍ പ്രത്യേകം പടിക്കെട്ടുകളുണ്ട്. ഈ പടിക്കെട്ടും കൂറ്റന്‍ കല്ലു കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച വാതില്‍ കൊണ്ട് അടച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് അത്രയെളുപ്പം തുറക്കാനാകില്ല. ഈ വാതിലും പടിക്കെട്ടും ഇന്നും അവിടെ നിലനിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തടവുകാരെ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് ദണ്ഡുകളുള്ള വാതിലുകളുള്ള ഇടങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കല്ലു കൊണ്ടുള്ളവയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചില ഇരുമ്പുദണ്ഡുകള്‍ ചരിത്രത്തിന്‍റെ പ്രതീകമെന്ന പോലെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സ്‌മാര്‍ട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിക്ക് കീഴില്‍ ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഈ പുസ്‌തകാലയം നവീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇവയുടെ ചരിത്ര പ്രതീകങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെയായിരുന്നു നവീകരണം. ചരിത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം വൈജ്ഞാനിക ആവശ്യങ്ങളെയും ഇത് നിറവേറ്റുന്നു.

ചരിത്ര വസ്‌തുതകളൊന്നും നീക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവയെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഭിത്തിയിലും മച്ചിലുമുള്ള കല്ലുകള്‍ നക്ക ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവ മിനുസപ്പെടുത്തി വൃത്തിയാക്കി അതിന്‍റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം തെല്ലും നഷ്‌ടമാകാതെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

വലുപ്പത്തില്‍ മധ്യപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥ ശാലയാണ് ഇതെന്നും സോണി വിശദീകരിച്ചു. മൂന്ന് നിലകളിലായി 92,500 ചതുരശ്ര അടിയില്‍ ഇത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു. അറുപത് മുറികളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെ 550 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അംഗത്വമുണ്ട്. അവര്‍ പഠിക്കാനായി നിത്യവും ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു. 12 ഭാഷകളിലുള്ള 88,640 പുസ്‌തകങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

ഭരണഘടനയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ പകര്‍പ്പിന്‍റെ കല്ലച്ചിലുണ്ടാക്കിയ പകര്‍പ്പും ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

