ETV Bharat / bharat

പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ റാലിക്ക് തൊട്ടുമുന്‍പ് ജമ്മുവില്‍ വെടിവയ്പ്പ്, 4 സൈനികർക്ക് പരിക്ക് - Gunfight Breaks Out in Jammu

By ETV Bharat Kerala Team

A gunfight breaks out between militants and security forces ( ETV Bharat )