ജയ്പൂര്: നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള പല ഗ്രാമങ്ങളും പല പല ആചാരങ്ങള് പിന്തുടരുന്നവരാണ്. മഴ പെയ്യിക്കാന് രാജസ്ഥാനിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളും പരമ്പരാഗതമായ പല ആചാരങ്ങളും ഇന്നും പിന്തുടരുന്നു. ഝലവാര് ജില്ലയിലെ ഗംഗാധറില് മഴ പെയ്യിക്കാനായി നിലനില്ക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരാചാരം പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. കഴുതയ്ക്ക് ഗുലാബ് ജാം നല്കിയാല് ഭഗവാന് ഇന്ദ്രന് സന്തുഷ്ടനാകുമെന്നും മഴ പെയ്യുമെന്നുമാണ് ഇവിടുത്തുകാരുടെ വിശ്വാസം.
Also Read: ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വൃദ്ധകള്ക്ക് ഒരിടം; ലോഹിതിന്റെ അനുകമ്പയും ധൈര്യവും ഈ സ്ത്രീകള്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അന്തസുള്ള ജീവിതം
ഈ ചടങ്ങ് നടത്താന് വൈകിയാല് കൊടും വരള്ച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നും വിളകളെല്ലാം കരിഞ്ഞുണങ്ങളുമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം. ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി കഴുതയെ പൂമാലയും മറ്റും അണിയിച്ച് നെറ്റിയില് പൊട്ടു തൊടുവിച്ച് ഒരുക്കി ആരതി നടത്തുന്നു. പിന്നീടാണ് ഗുലാബ് ജാം നല്കുന്നത്. പിന്നീട് കഴുതയെ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്താല് നല്ല മഴ കിട്ടുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ വിശ്വാസം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഴക്കാലം തുടങ്ങിയതോടെ രാജസ്ഥാനിലെ മിക്കയിടത്തും നല്ല മഴയുണ്ടെന്ന് കര്ഷകര് പറയുന്നു. എങ്കിലും ചിലയിടങ്ങള് ഇപ്പോഴും വരണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഏതായാലും പാരമ്പര്യ ആചാരങ്ങളെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസമെന്ന് മിക്കവരും കരുതുമ്പോഴും വിശ്വാസത്തോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും ആചരിക്കപ്പെടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് നാട്ടുകാര് ഈ ആചാരം നടത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ദിലീപ് മോറി പറയുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറിനകം പ്രദേശത്ത് നല്ല മഴയുണ്ടായെന്നും ഇദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
മഴ കുറവുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഈ ആചാരം തന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതല് തന്നെ താന് കണ്ടു വരുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. തനിക്കിപ്പോള് 45 വയസുണ്ട്. ഇത് തങ്ങളുടെ മുതിര്ന്നവരുടെ ഒരു സമ്മാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ശക്തമായ മഴ പെയ്തെന്ന് അധികൃതര്
ഗംഗ്ധര്, ചൗമഹല് മേഖലകളില് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറു മണി മുതല് വ്യാഴാഴ്ച വരെ 51മില്ലിമീറ്റര് മഴ പെയ്തതായി വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണബോര്ഡിലെ റാഷിദ് പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ആറു മണി മുതല് വൈകിട്ട് 4.30 വരെ പത്ത് മില്ലിമീറ്റര് മഴയാണ് പെയ്തത്.
ഉദയ്പൂര് മേഖലയിലും ഗ്രാമവാസികള് മഴയില്ലാതാകുമ്പോള് പല ആചാരങ്ങളും പിന്തുടരാറുണ്ടെന്ന് ചരിത്രകാരനായ ഡോ.ശ്രീകൃഷ്ണ ജുഗ്നു പറയുന്നു. മെനാറിയ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകള് ഇക്കുറി അതിര്ത്തി ഗ്രാമം സന്ദര്ശിച്ച് സംഗീതത്തിന്റെയും നൃത്തത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ വെള്ളം നിറച്ച മണ്കലങ്ങളു കൂജങ്ങളും എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചു. തുടര്ന്ന് അവര് സമൂഹ പ്രസാദ വിതരണവും നടത്തി. ഈ ആചാരവും ഭഗവാന് ഇന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ്.
മെവാറിലെ ഗിരിവര്ഗ മേഖലയായ ഗൊഗുണ്ടയില് ദന്ഗ്രിറാബ് എന്ന ആചാരവും നിലനില്ക്കുന്നതായി ജുഗ്നു പറയുന്നു. പരമ്പരാഗത വിഭവമായ റാബ് വീട്ടില് നിന്ന് തയാറാക്കി കുന്നിന്മുകളില്കൊണ്ടു വന്ന് ഭഗവാന് ഇന്ദ്രന് സമര്പ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവരും അത് കഴിക്കുന്നു. കോലാറിലെ ഗുഡ ഗ്രാമത്തിലും ഈ ആചാരം പിന്തുടര്ന്ന് വരുന്നു.
മഴയ്ക്കായി ആദിവാസികളുടെ ധാദ്
ബന്സ്വാരയിലെ ആദിവാസി സ്ത്രീകള് ധാദ് എന്ന പാരമ്പര്യവും മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പിന്തുടരുന്നു. ഇവര് പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കയ്യില് വാളുമേന്തി വടികളുമായി നാടന് പാട്ടുപാടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് ഇന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി അവര് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പര്ജന്യ യഞ്ജ എന്ന മറ്റൊരു ആചാരവും രാജസ്ഥാനില് ഏറെ വ്യാപകമാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങള് ഉരുവിട്ട് കൊണ്ടുള്ള യാഗമാണ്. ചില പൂജാരിമാര് തണുത്ത വെള്ളത്തില് ഇരുന്നാണ് ഈ പൂജ നടത്തുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഭഗവാന് ഇന്ദ്രന് തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും മഴപെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുമാണ് വിശ്വാസം. ഈ ആചാരം വേനല്ക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ദിവസങ്ങളായ നൗത്പായിലാണ് പൂര്ത്തിയാക്കുക.
മധ്യപ്രദേശിലും സമാന ആചാരങ്ങള്
2024ല് ഇതിന് സമാനമായ ഒരാചാരം മധ്യപ്രദേശിലെ മാന്ഡസൗറില് നടന്നിരുന്നു. മാന്ഡസൗറിലെ ചന്ദ്രപ്പുരയിലുള്ള നാട്ടുകാര് ഒരു ശ്മശാനത്തിലെത്തുകയും പിന്നീട് വയലില് കഴുതകളെക്കൊണ്ട് കാളകളെപ്പോലെ ഉഴുവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അര്ദ്ധരാത്രിയിലാണ് ഇത് നടന്നത്. മൂന്നാഴ്ചയോളം മഴ പെയ്യാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ആചാരം അരങ്ങേറിയത്.
ഈസമയത്ത് ഇവര് ഭഗവാന് ഇന്ദ്രനോട് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിച്ചു പിന്നീട് മഴപെയ്തപ്പോള് ചന്ദ്രപ്പുരയിലെത്തി പശുപതിനാഥ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് അവര് കഴുതകള്ക്ക് നിറയെ ഗുലാബ് ജാം നല്കുകയും ചെയ്തു.