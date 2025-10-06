ETV Bharat / bharat

വിപണിയില്‍ ശുദ്ധമായ നെയ്യ്; നിര്‍മാണം രാസ വസ്‌തുക്കള്‍ ചേര്‍ത്ത്, ശ്രീ മൗലി കമ്പനിയുടെ ഉടമ അടക്കം അറസ്റ്റില്‍

ഗാന്ധിനഗര്‍: ശുദ്ധമായ നെയ്യ് എന്ന പേരിൽ വിപണിയിൽ എത്തിയിരുന്ന പ്രമുഖ നെയ്യ് നിർമാണ ഫാക്‌ടറിയിൽ റെയ്‌ഡ്. ശ്രീ മൗലി പ്രീമിയം നെയ്യ് എന്ന പേരിൽ വിപണിയിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന നെയ്യ് രാസവസ്‌തുക്കൾ ചേർത്ത് നിർമിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. മാധവ് ഡയറി പ്രോഡക്‌ട്‌സിൻ്റേതാണ് ശ്രീ മൗലി പ്രീമിയം നെയ്യ്. ജയേഷ് മൈസൂരിയ കൊസാദ് എന്നയാളിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് കമ്പനി. സംഭവത്തിൽ ഉടമ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് പേരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

സൂറത്തിലെ അമ്രോളിയിലെ ഫാക്‌ടറിയിലും വെയർ ഹൗസിലുമായി നടന്ന പരിശോധനയിൽ 67 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന വ്യാജ നെയ്യും 1.20 കോടി വിലമതിക്കുന്ന യന്ത്ര സാമഗ്രികളും സ്പെഷൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (എസ്ഒജി) പിടിച്ചെടുത്തു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ, ഗുണനിലവാര നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നിർമാണ ഫാക്‌ടറിക്കെതിരെയാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ നടപടി.

നെയ്യ് നിര്‍മാണ ഫാക്‌ടറിയില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

ശുദ്ധമായ പശു, എരുമ നെയ്യ് എന്ന വ്യാജേന രാസവസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ നെയ്യ് നിർമിച്ചിരുന്ന ശ്രീ മൗലിയുടെ മൂന്ന് ഫാക്‌ടറികളിലും മൂന്ന് വെയർ ഹൗസുകളിലും സ്പെഷൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പ് (എസ്ഒജി) റെയ്‌ഡ് നടത്തി. ജയേഷ് രമേശ്‌ ചന്ദ്ര മൈസൂരിയ, അങ്കിത് ടെക്‌ ചന്ദ് പഞ്ചിവാല, സുമിത് ജയേഷ് മൈസൂരിയ, ദിനേശ് തേജാജി ഗെഹ്ലോട്ട് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അതേസമയം വ്യാജ നെയ്യ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കൾ ഭോപ്പാലിൽ നിന്നാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2000 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ടാങ്ക്, പാക്കിങ് കവർ എന്നിവ വാങ്ങിയത് സച്ചിൻ ജിഐഡിസിയിൽ നിന്നാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വാടക വീടുകളിൽ അനധികൃത ഫാക്‌ടറികൾ: അമ്രോളിയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാജ നെയ്യ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി വാടക വീടുകളെടുത്ത് ഫാക്‌ടറികളായി പ്രവർത്തിച്ച് വരികയായിരുന്നു. മാധവ് ഡയറി പ്രോഡക്‌ട്‌സ് എന്ന പേരിലാണ് ഫാക്‌ടറികള്‍ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. 25,000 രൂപ പ്രതിമാസം വാടക നൽകുന്ന മറ്റൊരു വീട്ടിലാണ് വ്യാജമായി നിർമിച്ച നെയ്യ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഫാക്‌ടറികള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 50,000 രൂപയായിരുന്നു വാടക. പൊലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യാജ നിർമാണ നെയ്യ് ഫാക്‌ടറിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നെയ്യ് കയറ്റുമതി ചെയ്‌തിരുന്നതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കുള്ള 10 വിതരണക്കാരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

