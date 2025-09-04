ETV Bharat / bharat

'ഇനി ബിസിനസ് വളരെ എളുപ്പമാകും, ജന ജീവിതം മെച്ചപ്പെടും', ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി - MODI LAUDS GST REFORMS

"എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും, ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്കും എളുപ്പമാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി"- പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

GST REFORMS BUSINESS PM MODI TAX SYSTEM
P M Modi (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2025 at 10:56 AM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച വിപുലമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും കാര്യങ്ങള്‍ ഇനി എളുപ്പമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന 56-ആമത് ജിഎസ്‌ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണം കൊണ്ടുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

"സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം സുഗമമാക്കുന്നതിനും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിശാലമായ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് പരിഷ്‌കാരങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിശദമായ ഒരു നിർദേശം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന കൗൺസിൽ കർഷകർ, മധ്യവർഗം, സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കൾ എന്നിവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കലുകളും പരിഷ്‌കാരങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച നിർദേശങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ജിഎസ്‌ടി കൗൺസിൽ കൂട്ടായി യോജിച്ചു മുന്നോട്ടും പോകുന്നതില്‍ സന്തോഷമുണ്ട്" എന്ന് മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

ജിഎസ്‌ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനാണ് നിര്‍ണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. 'ഈ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം ഉറപ്പാക്കാനും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്' എന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 48,000 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വരുമാന നഷ്‌ടം സര്‍ക്കാരിന് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും, ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ കൈകളില്‍ കൂടുതല്‍ പണം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അതുവഴി സമ്പദ്‌ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തേജനം നല്‍കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ദ്വിതല ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് ഘടന

ദ്വിതല ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് ഘടനയാണ് പരിഷ്‌കാരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന നാല് സ്ലാബുകള്‍ക്ക് പകരം ഇനിമുതല്‍ 5%, 18% എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലാബുകള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. ഇത് സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ചാലക ശക്തികളെ പിന്തണയ്‌ക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് കൗൺസിലിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് കാരണമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു.

മോദിക്ക് പ്രശംസ

മോദിയെ പ്രശംസിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കലിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം ജനങ്ങൾക്കും മധ്യവർഗത്തിനും വലിയ ആശ്വാസം നൽകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് കുറയ്ക്കലുകളുടെയും പ്രക്രിയാ പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെയും ഈ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം ദരിദ്രർക്കും മധ്യവർഗത്തിനും വലിയ ആശ്വാസം നൽകും, അതേസമയം കർഷകർ, ചെറുകിട വ്യാപാരികള്‍, സ്ത്രീകൾ, യുവാക്കൾ എന്നിവരെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും അമിത് ഷാ എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെയും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനെയും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും പ്രശംസിച്ചു. "പല പ്രധാന ഇനങ്ങളുടെയും നികുതി നിരക്കുകൾ കുറച്ചതോടെ ഈ പരിഷ്‌കാരം ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തും, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതല്‍ എളുപ്പമാക്കും, ചെറുകിട ബിസിനസുകളെ ശാക്തീകരിക്കും, ആത്മനിർഭർ ഭാരതിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാശ്രയത്വം വർധിപ്പിക്കും, ഈ തീരുമാനം എടുത്തതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു" എന്ന് രാജ്‌നാഥ് സിങ് എക്‌സിൽ എഴുതി.

ധനകാര്യ വകുപ്പ് വഹിക്കുന്ന ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരി, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും നിരക്ക് അനുകൂലമാണെന്നും ഇത് സമവായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനമാണെന്നും പറഞ്ഞു. അതേസമയം, വ്യക്തിഗത ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും ആരോഗ്യ പോളിസികളും ജിഎസ്‌ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു, ഇതും പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങള്‍.

