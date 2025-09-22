ETV Bharat / bharat

രാജ്യത്ത് ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരം പ്രാബല്യത്തിൽ: പുതിയ മാറ്റം സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറെ സഹായകരം

33 ജീവന്‍രക്ഷാ മരുന്നുകളെ ജിഎസ്‌ടിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി,മാരക രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് വിലക്കുറവ് വലിയ ആശ്വാസകരമാകും. അര്‍ബുദ മരുന്ന് ഉൾപ്പെടെ 36 മരുന്നുകൾക്കാണ് നികുതി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയത്.

FESTIVE GOLD DEMAND NEW GST RATES NEW GST REFORMS IN INDIA MODI PRESS MEET ON GST RATES REFORM
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : September 22, 2025 at 7:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

രാജ്യത്ത് ചരക്കു സേവന നികുതി (ഗുഡ്‌സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടാക്‌സ്) ഇളവുകള്‍ പ്രാബല്യത്തിൽ. ജിഎസ്‌ടി ഇളവുകളിലൂടെയുള്ള വിലക്കുറവ് ജനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും. വാഹനരംഗത്ത് മാരുതി, ടാറ്റ, ഹ്യുണ്ടായ്, കിയ, സ്കോഡ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും വൻവിലക്കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

അഞ്ചുശതമാനം, 12 ശതമാനം, 18 ശതമാനം, 28 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ നാല് നികുതി സ്ലാബുകളുണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ചുശതമാനം, 18 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി ചുരുങ്ങി. കൂടാതെ ആഢംബര ഉത്പന്നങ്ങളും പുകയില, സിഗരറ്റ് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും ലോട്ടറിക്കും 40 ശതമാനം ജിഎസ്‌ടിയെന്ന ഉയർന്ന നിരക്കും നിലവില്‍ വന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുതിയ ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതോടെ മരുന്നുകളുടെ വിലയിലും കുറവുണ്ടാകും. മാരക രോഗങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് വിലക്കുറവ് വലിയ ആശ്വാസകരമാകും. അര്‍ബുദ മരുന്ന് ഉൾപ്പെടെ 36 മരുന്നുകൾക്കാണ് നികുതി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്നത്. ബാക്കി മരുന്നുകളുടെ നികുതി അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറയും. ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഇന്ന് മുതല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ലഭ്യമാകും.

ഇന്ത്യൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അലയൻസ് (ഐപിഎ) നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ തുടക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്നതും ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമാക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനപരമായ നീക്കം എന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. "36 മരുന്നുകളുടെ ജിഎസ്‌ടി നീക്കം ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തതോടെ, സ്വാശ്രയത്വത്തിനും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഒരു നേട്ടമായിരിക്കും" എന്ന് ഐപിഎ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സുദർശൻ ജെയിൻ ഈ നടപടിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചു.

വില കൂടുന്നവ

പുകയില, പാൻമസാല, ലോട്ടറി ആഢംബര വാഹനങ്ങൾ, 20 ലക്ഷം മുതൽ 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള നാലുചക്ര ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ 40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ, 2,500 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, ചെരിപ്പുകൾ, കാർബണേറ്റ് പാനീയങ്ങൾ, മധുരം ചേർത്തുവരുന്ന ഫ്ളേവേഡ് പാനീയങ്ങൾ.

അതേസമയം, പഴയ സ്റ്റോക്കുകളിലുള്ള മരുന്നുകള്‍ പുതുക്കിയ ജിഎസ്‌ടി നിരക്കില്‍ വില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ചെറുകിട മരുന്നു വ്യാപാരികള്‍ക്ക് നിശ്ചിത ശതമാനം നഷ്‌ടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതു നികത്താനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മരുന്നു നിര്‍മ്മാതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഭാരവാഹികള്‍ പറഞ്ഞു.

അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെയും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും നികുതി നിരക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറയുമെന്നാണ് കൗൺസിലിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. പുതിയ ഭേദഗതി നടപ്പാകുമ്പോൾ 33 ജീവൻ സുരക്ഷാമരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെ പായ്ക്കുചെയ്‌ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മിക്കവയ്‌ക്കും വില കുറയും.

ലൈഫ്-ആരോഗ്യ-ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ, എന്നിവയുടെയും ജിഎസ്‌ടി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട വിഭവങ്ങളും ഇനി ജിഎസ്‌ടി രഹിതമായിരിക്കും.

എന്നാൽ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വലിയ വരുമാന നഷ്‌ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിദഗ്‌ദ്ധർ പറയുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു വരുമാനമായിരുന്നു ലോട്ടറികൾ. ഇവയ്‌ക്ക് 40 ശതമാനം ജിഎസ്‌ടിയെന്ന ഉയർന്ന നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ വില വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ഇത് ആത്യന്തികമായി ലോട്ടറി വാങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വലിയൊരു വരുമാന മാര്‍ഗമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത്. ലോട്ടറി ഏജൻ്റുമാരുടെ കമ്മീഷനിലും കുറവുണ്ടാകുമെന്നും വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു.

ഇനി സമ്പാദ്യ ഉത്സവം -മോദി

ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികരംഗത്തെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.
പുതുതായി അംഗീകരിച്ച ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്‌ടി) പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനാൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പൗരന്മാരോട് സ്വദേശി വസ്‌തുക്കൾ സ്വീകരിക്കാനും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ആദായ നികുതി ഇളവും ജിഎസ്‌ടി ഇളവും സംയോജിപ്പിച്ചാൽ, ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് 2.5 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപ ലാഭിക്കാം, അതുകൊണ്ടാണ് 'ഇതൊരു സമ്പാദ്യോത്സവമാണ്' എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വികസിത ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പാതയായി സ്വാശ്രയത്വം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ മോദി, ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകളിലെ കുറവ് ചെറുകിട വ്യവസായികൾക്കും കുടില്‍, ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭകര്‍ക്കും നേരിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

Also Read: ഉത്സവകാലം, ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ; ഇന്ത്യയുടെ സ്വർണാഭരണ ഡിമാൻഡ് വർധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

For All Latest Updates

TAGGED:

FESTIVE GOLD DEMANDNEW GST RATESNEW GST REFORMS IN INDIAMODI PRESS MEET ON GST RATES REFORMNEW GST REFORMS IN INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.