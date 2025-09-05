ന്യൂഡൽഹി: ജിഎസ്ടി 2.0 രാജ്യത്തിന് ഇരട്ടി വളർച്ചയും പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യയെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള അടുത്ത തലമുറ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇതോടെ അവസാനിക്കില്ലെന്നും ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാര പ്രഖ്യാപനങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ മോദി.
ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ച് സംസാരിക്കവെയാണ് മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. ദീപാവലിക്കും ഛാത്തിനും മുൻപ് അടുത്ത തലമുറ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ "ഇരട്ട ധമാക്ക" സ്വാന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ലളിതവൽക്കരിച്ച നികുതി നിരക്കുകൾ നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ ദിവസമായ സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിഹാറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് ഛാത്ത്. സംസ്ഥാനത്ത് നിയമഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പ്രത്യേക പരാമർശങ്ങള്.
മുൻ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളെ കടന്നാക്രമിച്ചാണ് മോദി സംവാദത്തിനിടെ ജിഎസ്ടി പ്രഖ്യാപനങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചത്. ഉത്പന്നങ്ങള്, മരുന്നുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾക്ക് കോണ്ഗ്രസ് സർക്കാർ ഉയർന്ന നികുതി ചുമത്തി. ആ ഭരണം തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ, 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന ഓരോ സാധനത്തിനും 20-25 രൂപ നികുതി നൽകേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരമാവധി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പഞ്ച രത്നങ്ങൾ എന്നാണ് ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ 'പഞ്ചരത്നങ്ങള്' ചേർത്തു. ലളിതമായ നികുതി സമ്പ്രദായം, പൗരന്മാർക്ക് മികച്ച ജീവിത നിലവാരം, ബിസിനസ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിലൂടെ നിക്ഷേപങ്ങളും തൊഴിലവസരങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, വികസിത ഇന്ത്യയ്ക്കായി സഹകരണ ഫെഡറലിസം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
From 22nd September, the first day of Navratri, the new GST rates are going to be implemented. They will serve as a double dose of support and growth for our country. This will not only increase savings for every family but will also give new strength to our economy. pic.twitter.com/R1YsICTLnd— Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2025
ഇന്നത്തെ ആഗോള സാഹചര്യത്തിൽ സമയബന്ധിതമായ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ശരിയായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ത്യയെ സ്വയംപര്യാപ്തമാക്കുന്നതിന് അടുത്ത തലമുറ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണെന്ന് ഇത്തവണ ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ചെങ്കോട്ടയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ദീപാവലിക്കും ഛത്ത് പൂജയ്ക്കും മുൻപ് ഇരട്ടി സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ജനങ്ങള്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമെങ്കിലും നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികളും ചിന്തിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് നിയന്ത്രിക്കും
അതേസമയം ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ നിയമം രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി. ഗെയിമിങ് മോശമായ ഒന്നല്ല, പക്ഷേ ചൂതാട്ടം തെറ്റാണ്. നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ആഗോള ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി.
രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളതും യുവാക്കളുടെ ശോഭനമായ ഭാവിക്കായി കരുതുന്നതുമായ ഒരു സർക്കാരാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. യാതൊരു സമ്മർദത്തിനും വഴങ്ങാതെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം തങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ' പ്രചാരണം
സ്വദേശി ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി. 'വോക്കൽ ഫോർ ലോക്കൽ' എന്ന പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകണമെന്ന് വിദ്യാർഥികളോടും അധ്യാപകരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച പരിഷ്കാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, റൊട്ടി/പറാത്ത മുതൽ ഹെയർ ഓയിൽ, ഐസ്ക്രീമുകൾ, ടിവികൾ വരെയുള്ള സാധാരണ ഉപയോഗ വസ്തുക്കളുടെ വില കുറയും. ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനും നികുതി ഈടാക്കില്ല.
ആഭ്യന്തര ചെലവുകൾ വർധിപ്പിക്കാനും യുഎസ് താരിഫുകളുടെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ എസി, വാഷിങ് മെഷീനുകൾ പോലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിലയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാും. വ്യക്തിഗത ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് (ഫാമിലി ഫ്ലോട്ടർ ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രീമിയവും ജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ, അത്തരം പോളിസികൾക്ക് 18 ശതമാനം ജിഎസ്ടി ബാധകമായിരുന്നു.
