ക്രിമിനല്‍ കുറ്റങ്ങള്‍ക്ക് കസ്റ്റഡിയിലായാല്‍ മന്ത്രി സ്ഥാനം നഷ്‌ടമാകും; സുപ്രധാന ബില്ല് ഇന്ന് ലോക്‌സഭയില്‍

പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്കും ഇത് ബാധകം.

MINISTERS REMOVAL BILL IN LS
Lok Sabha during the Monsoon Session of Parliament (ETV Bharat)
പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ സുപ്രധാന ബില്ലുകളുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. കേസുകളില്‍ അറസ്റ്റിലാകുന്ന മന്ത്രിമാരെ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില്‍ ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 20) ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

ഒരു മാസം കസ്റ്റഡിയില്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ സ്ഥാനം നഷ്‌ടമാകുമെന്നാണ് ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥ. 30 ദിവസം തുടര്‍ച്ചയായി ഒരു മന്ത്രി പൊലീസ്/ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ കിടന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്നും നീക്കണമെന്നാണ് ബില്ലില്‍ പറയുന്നത്.

മാത്രമല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഇതിനുള്ള ശുപാര്‍ശ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് നല്‍കിയില്ലെങ്കിലും സ്ഥാനം നഷ്‌ടമായതായി കണക്കാക്കും. എന്നാല്‍ ജയില്‍ മോചിതരായാല്‍ തിരികെ സ്ഥാനത്തെത്തുന്നതില്‍ തടസമില്ല. ബില്ല് നടപ്പാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ഭരണഘടന ഭേദഗതിക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നിയമഭേദതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് രണ്ട് ബില്ലുകളും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പേരില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

കശ്‌മീര്‍ പുനഃസംഘടന ബില്ലും ഇന്ന് ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. ഒട്ടേറെ വിവാദ വ്യവസ്ഥകളുള്ള ഈ ബില്ല് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്‌ ഷാ ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിങ്‌ ആപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബില്ലും ഇന്ന് ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് ആണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബില്ലിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്‍കിയത്.

