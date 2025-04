ETV Bharat / bharat

ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ മേഖലയില്‍ 138 സജീവ ഭീകരരുണ്ടെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ രേഖകള്‍ - PAHALGAM TERROR ATTACK

A street in Pahalgam wears deserted look a day after the attack ( ANI )