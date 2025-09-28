ഗോവര്ദ്ധന് റാം സ്മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു
അത്യപൂര്വ ഗ്രന്ഥങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിലെ ഈ പൈതൃക കേന്ദ്രം സുപ്രസിദ്ധ നോവലിസ്റ്റ് ഗോവര്ദ്ധനം ത്രിപാഠിയുടെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്നു.
Published : September 28, 2025 at 8:39 PM IST
നദിയാദ്: പ്രശസ്ത ഇന്ത്യന് നോവലിസ്റ്റ് ഗോവര്ദ്ധനന് മാധവറാം ത്രിപാഠിയുടെ നദിയാദിലെ സാധാരണമായ ജന്മഗൃഹം സാഹിത്യ ക്ഷേത്രമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. സരസ്വതി ചന്ദ്ര എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ പിന്നിലസ്ക പ്രവര്ത്തിച്ച ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെയും പാരമ്പര്യത്തെയും ആദരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ സാഹിത്യ കുതുകികള്.
രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സാഹിത്യ തീര്ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി ഗോവര്ദ്ധനം സ്മൃതി മന്ദിര് മാറിയിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ തീര്ത്ഥാടന കേന്ദ്രമെന്ന് ഇതിനെ വിളിച്ചാല് തെല്ലും അതിശയോക്തിയാകില്ലെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞത്.
തന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് ഈ വീട്ടില് തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്ന ത്രിപാഠി സരസ്വതി ചന്ദ്രയുടെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നാലാം ഭാഗം പൂര്ത്തിയാക്കിയത് ഇവിടെ വച്ചാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയില് വച്ച് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചതോടെ ഈ വീട് അന്യാധീനപ്പെട്ടു. വീണ്ടും ഇത് തിരിച്ച് പിടിച്ച് ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഗോവര്ദ്ധന് റാമിന്റെ വ്യക്തി-എഴുത്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തില് സാഹിത്യ-ചരിത്ര പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലപ്പാവ്, പേന, നോട്ട് ബുക്കുകള്, കുറിപ്പുകള്, കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികള് എന്നിവ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തൊന്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ ശേഖരവും ഇവിടെയുണ്ട്. 2400 വോള്യങ്ങളുടെ അപൂര്വ ശേഖരമാണിത്.
ആനുകാലികങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയാണ് മറ്റൊരാകര്ഷണീയത്. മൂന്നുറോളം ആനുകാലികങ്ങളുടെ 26000ലേറെ പതിപ്പുകള് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവയില് മിക്കതും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഗോവര്ദ്ധന് റാമിന്റെ സ്വകാര്യ ലൈബ്രറിയില് നിന്നുള്ള ആയിരത്തിലേറെ പുസ്തകങ്ങള് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഗവേഷകര്ക്കും വായനക്കാര്ക്കും ഏറെ അനുഗ്രഹമാണിത്.
സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളില് നിന്നുള്ളവര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ചരിത്രം പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്കും വെറുതെ നേരം പോക്കിന് സാഹിത്യത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നവര്ക്കും വേണ്ടത് ഇവിടെയുണ്ട്. ദഹിലക്ഷ്മി ലൈബ്രറിയാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല വഹിക്കുന്നത്. ചരിത്രവും സാഹിത്യവും ഇവിടെ സമ്മേളിക്കുന്നു. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യത്യസ്തതകളും ത്രിപാഠിയുടെ ജീവിതവും എഴുത്തും ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കാനാകും.
ത്രിപാഠിയുടെ എഴുത്ത് വെള്ളിത്തിരയിലും സ്വാധീനമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1968ല് ബ്ലാക്ക് ആന്ഡ് വൈറ്റിലിറങ്ങിയ ഹിന്ദി ചിന്ത്രം സരസ്വതി ചന്ദ്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ഫ്യൂഡലിസവും സാമൂഹ്യനവോത്ഥാനവും പ്രമേയമാക്കിയ ചിത്രം ദേശീയ പുരസ്കാരവും സ്വന്തമാക്കി. മികച്ച സംഗീത സംവിധാനത്തിനും ക്യാമറയ്ക്കുമായിരുന്നു പുരസ്കാരം.