ETV Bharat / bharat

ചരക്കുസേവന നികുതി ദിനം 2025;അറിയാം ചരക്കുസേവന നികുതിയുടെ സവിശേഷതകള്‍ - EIGHT YEARS OF GST

A man reads up about the new Goods and Services Tax (GST) at a shop in Chennai on June 30, 2017 ( file AFP )