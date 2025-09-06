ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു കോടിയുടെ കലശം മോഷണം പോയി; പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ്

പ്രതിയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
Published : September 6, 2025 at 1:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചെങ്കോട്ട സമുച്ചയത്തിൽ മോഷണം. ജൈന മതപരമായ ചടങ്ങിനിടെ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണവും രത്നങ്ങളും പതിച്ച കലശം (പവിത്രമായ പാത്രം) മോഷണം പോയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രതിയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഏകദേശം 760 ഗ്രാം സ്വർണം ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ ഏകദേശം 150 ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന വജ്രങ്ങൾ, മാണിക്യങ്ങൾ, മരതകങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ 3 ന് രാവിലെ ചടങ്ങിനിടയിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. പ്രതിയുടെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്കായി പന്തലിലേക്ക് വലുതും ചെറുതുമായ കലശം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പെട്ടന്നാണ് ഒരു കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കലശം കാണാതായതെന്ന് ബിസിനസുകാരനായ സുധീർ കുമാർ ജെയിൻ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ചടങ്ങിന് തടസം ഇല്ല
ചെങ്കോട്ടയിൽ ആരംഭിച്ച ജൈന മത പരിപാടികൾ സെപ്റ്റംബർ 9 വരെ തുടരും. അപ്രതീക്ഷിതമായ നടന്ന മോഷണം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും പരിപാടി പുനാരംഭിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തുന്ന ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വേദി കൂടിയാണിത്.
വീഴ്ചയെവിടെ?
ചെങ്കോട്ടയിലെ സുരക്ഷ വീഴ്ചയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ചെങ്കോട്ടയിൽ സുരക്ഷാ പരിശീലനത്തിനിടെ ഡമ്മി ബോംബ് കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടിക്ക് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ.
അതുപോലെ മോക് ഡ്രില്ലിനിടെ ചെങ്കോട്ടയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറാൻ ശ്രമിച്ച അഞ്ച് ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സെല്ലാണ് മോക് ഡ്രിൽ നടത്തിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ പരപാടികളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പതിവ് മോക് ഡ്രില്ലാണിത്.
നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം
സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെയെല്ലാം കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ് ചെങ്കോട്ട. മുഗൾ ഭരണകാലത്ത് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഷാജഹാൻ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണിത്. റെഡ് ഫോർട്ട് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ചുവന്ന കല്ല് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ ആണ് ഈ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോട്ടയുടെ കിഴക്ക് വശത്ത് കൂടി യമുന നദിയും പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് ലാഹോറി ഗേറ്റുമാണ് ഉള്ളത്. ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രൂപഭംഗി തന്നെയാണ് ചെങ്കോട്ടയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
