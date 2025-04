ETV Bharat / bharat

പിടിവിട്ട് സ്വര്‍ണ വില; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാരപ്പോരില്‍ തട്ടി വന്‍ കുതിപ്പ്, 80,000 കടക്കുമോ? - GOLD AMID US CHINA TARIFF ISSUE

A woman shops for gold jewelry at a showroom ahead of the Dhanteras festival, in Guwahati on October 26, 2024 ( ANI )