ETV Bharat / bharat

ചാരത്തിൽ സ്വർണം തിരയുന്ന മനുഷ്യർ; വാരണാസി ഘട്ടിലെ അതുല്യമായ അതിജീവന പോരാട്ടം - UNIQUE LIVELIHOOD STRUGGLE OF DOM

Dom Community of Varanasi Uttar Pradesh searching for gold and other valuables from pyre ashes to earn their livelihood ( ETV Bharat )