അമരാവതി: ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മൂന്ന് വയസുകാരി പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി പ്രകാശം ജില്ലയിൽ ആദിവാസി ഗ്രാമമായ ചിന്നരുട്ലയിലാണ് സംഭവം. വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയ പുലി കുട്ടിയുടെമേൽ ചാടിവീഴുകയായിരുന്നു.
മാതാപിതാക്കളുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമായത്. ഗുഡേനി നിവാസികളായ കുടുമുല അഞ്ജയ്യയും ഭാര്യ ലിംഗേശ്വരിയും മകൾ അഞ്ജമ്മയും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം. വീടിൻ്റെ വാതിൽ അൽപ്പം തുറന്നുകിടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം വാതിലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുലി അകത്തേക്ക് കടക്കുകയും ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടിയുടെ മേൽ ചാടിവീഴുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കടിച്ചുവലിച്ചിഴക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ശബ്ദം കേട്ട് ഞെട്ടിയുണർന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉടൻ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും നിലവിളിച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇതു കേട്ടു വിരണ്ട പുലി കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് സമീപത്തെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടി മറയുകയായിരുന്നു.
കഴുത്തിനു പിന്നിൽ മുറിവേറ്റ കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കൾ ഉടൻ സണ്ണിപെൻ്റയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടി നിലവിൽ അപകടനില തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം പുലിയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് നടപടികള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മർകപുരം ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സന്ദീപ് കൃപാകർ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പുലി ഇറങ്ങുന്നത് വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാന് അധികൃതര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിൽ വാതിലുകൾ സുരക്ഷിതമായി അടച്ചിടാനും തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും വനപ്രദേശങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും വനം വകപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
