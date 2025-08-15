ETV Bharat / bharat

തുറന്നിട്ട വാതിലൂടെ വീടിന് അകത്ത് കയറിയ പുലി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തില്‍ പിടിമുറുക്കി; മാതാപിതാക്കള്‍ ഭയന്ന് നിലവിളിച്ചതോടെ വിരണ്ടോടി, മൂന്ന് വയസുകാരി രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക് - CHILD ESCAPED FROM LEOPARD ATTACK

കഴുത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടി നിലവിൽ അപകടനില തരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ANDHRA PRADESH LEOPARD ATTACK ON VILLAGE GIRL CHILD SURVIVE FROM LEOPARD LEOPARD ATTACK
representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 2:32 PM IST

1 Min Read

അമരാവതി: ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മൂന്ന് വയസുകാരി പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി പ്രകാശം ജില്ലയിൽ ആദിവാസി ഗ്രാമമായ ചിന്നരുട്‌ലയിലാണ് സംഭവം. വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയ പുലി കുട്ടിയുടെമേൽ ചാടിവീഴുകയായിരുന്നു.

മാതാപിതാക്കളുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമായത്. ഗുഡേനി നിവാസികളായ കുടുമുല അഞ്ജയ്യയും ഭാര്യ ലിംഗേശ്വരിയും മകൾ അഞ്ജമ്മയും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം. വീടിൻ്റെ വാതിൽ അൽപ്പം തുറന്നുകിടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം വാതിലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുലി അകത്തേക്ക് കടക്കുകയും ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടിയുടെ മേൽ ചാടിവീഴുകയും ചെയ്‌തു.

തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കടിച്ചുവലിച്ചിഴക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ശബ്‌ദം കേട്ട് ഞെട്ടിയുണർന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉടൻ വലിയ ശബ്‌ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും നിലവിളിച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടുകയും ചെയ്‌തു. ഇതു കേട്ടു വിരണ്ട പുലി കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് സമീപത്തെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടി മറയുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴുത്തിനു പിന്നിൽ മുറിവേറ്റ കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കൾ ഉടൻ സണ്ണിപെൻ്റയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടി നിലവിൽ അപകടനില തരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം പുലിയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മർകപുരം ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർ സന്ദീപ് കൃപാകർ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പുലി ഇറങ്ങുന്നത് വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിൽ വാതിലുകൾ സുരക്ഷിതമായി അടച്ചിടാനും തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും വനപ്രദേശങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും വനം വകപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് കൈവിലങ്ങുമായി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി പിടിയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് സ്‌കൂള്‍ ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് - SUSPECT ESCAPE CUSTODY ARRESTED

അമരാവതി: ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മൂന്ന് വയസുകാരി പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി പ്രകാശം ജില്ലയിൽ ആദിവാസി ഗ്രാമമായ ചിന്നരുട്‌ലയിലാണ് സംഭവം. വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയ പുലി കുട്ടിയുടെമേൽ ചാടിവീഴുകയായിരുന്നു.

മാതാപിതാക്കളുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണ് കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമായത്. ഗുഡേനി നിവാസികളായ കുടുമുല അഞ്ജയ്യയും ഭാര്യ ലിംഗേശ്വരിയും മകൾ അഞ്ജമ്മയും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം. വീടിൻ്റെ വാതിൽ അൽപ്പം തുറന്നുകിടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം വാതിലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുലി അകത്തേക്ക് കടക്കുകയും ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടിയുടെ മേൽ ചാടിവീഴുകയും ചെയ്‌തു.

തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കടിച്ചുവലിച്ചിഴക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ശബ്‌ദം കേട്ട് ഞെട്ടിയുണർന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉടൻ വലിയ ശബ്‌ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും നിലവിളിച്ച് ആളുകളെ കൂട്ടുകയും ചെയ്‌തു. ഇതു കേട്ടു വിരണ്ട പുലി കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് സമീപത്തെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടി മറയുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴുത്തിനു പിന്നിൽ മുറിവേറ്റ കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കൾ ഉടൻ സണ്ണിപെൻ്റയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടി നിലവിൽ അപകടനില തരണം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം പുലിയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മർകപുരം ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടർ സന്ദീപ് കൃപാകർ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പുലി ഇറങ്ങുന്നത് വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിൽ വാതിലുകൾ സുരക്ഷിതമായി അടച്ചിടാനും തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും വനപ്രദേശങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും വനം വകപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് കൈവിലങ്ങുമായി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി പിടിയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് സ്‌കൂള്‍ ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന് - SUSPECT ESCAPE CUSTODY ARRESTED

For All Latest Updates

TAGGED:

LEOPARD ATTACK ON VILLAGE GIRLCHILD SURVIVE FROM LEOPARDLEOPARD ATTACKLATEST NEWS IN MALAYALAMCHILD ESCAPED FROM LEOPARD ATTACK

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.