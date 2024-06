ETV Bharat / bharat

ഇരുനില വീടിന് തീപിടിച്ചു; രണ്ട് കുട്ടികളടക്കം അഞ്ച് പേർ വെന്തുമരിച്ചു - Ghaziabad fire Accident

By ETV Bharat Kerala Team

Two storey home got fire in Ghaziabad Delhi ( ETV Bharat )